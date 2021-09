Marsiglia-Galatasaray, gara sospesa per lancio di fumogeni: Terim risolve la situazione

Il direttore di gara ha interrotto il match per l'alta tensione creatasi tra le due tifoserie: a calmare i suoi è intervenuto mister Terim.

Non c'è un attimo di tranquillità negli ultimi tempi, all'interno degli stadi francesi. Dopo l'invasione di campo nei match tra Lens e Lille e Nizza contro Marsiglia, ora è l'Europa League a portare il calcio transalpino in prima pagina, stavolta per i problemi nella gara tra lo stesso OL e il Galatasaray.

Seconda giornata di Europa League, al Velodrome di scena Marsiglia contro Galatasaray. Intorno al 37' i tifosi ospiti hanno cominciato a tirare fumogeni e petardi sul terreno di gioco, costringendo il direttore di gara, Raczkowski, polacco, ad interrompere il match.

Gara sospesa e attimi concitati, visto e considerando come i fumogeni siano stati lanciati dai tifosi ospiti verso la curva dei padroni di casa e viceversa: il cordone creato dallo steward per evitare il contatto tra le due schiere è servito inizialmente a poco.

E' servito infatti l'intervento di Fatih Terim, allenatore del Galatasaray e vero e proprio idolo storico per il club di Istanbul, per parlare con i propri tifosi e far proseguire la sfida del secondo turno di Europa League senza incidenti più gravi. Scortato dalla polizia anti-sommossa, l'ex Fiorentina ha riportato i suoi alla calma, riuscendo a far proseguire la partita dopo una decina di minuti di interruzione.