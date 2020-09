Mario Balotelli in difesa del fratello Enock: "Guai a chi me lo tocca"

In attesa di trovare una squadra (si parla di nelle ultime ore), Mario Balotelli questa sera è stato ospite video al Grande Fratello VIP su Canale 5, dove Enock, suo fratello, è uno dei concorrenti.

Il fratello minore di Balo è stato protagonista di un episodio controverso con il cantante Fausto Leali che lo ha chiamato 'negro'. L'ex attaccante del è sceso in difesa di Enock.

“Guai a chi me lo tocca! Non so come avrei reagito io alla parola ‘negro’ detta da Fausto Leali a mio fratello...”