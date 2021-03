Marchisio rivela: "Benzema fu molto vicino alla Juventus"

Claudio Marchisio schiera il suo undici ideale e svela un retroscena di mercato: "Benzema non entusiasmava al Real e la Juventus pensò a lui".

Da quando ha scelto di dire basta al calcio giocato, Claudio Marchisio si sta dedicando a diversi interessi non per forza coincidenti con il dorato mondo del pallone: uno di questi è il futsal, sport in crescita soprattutto nel panorama italiano.

Intervistato dal canale Youtube 'Cronache di Spogliatoio' (qui l'intervista completa), il 'Principino' ha ammesso di essere molto attratto dal futsal per le sue dinamiche imprevedibili.

"E' un gioco in cui vi sono tanti uno contro uno, esattamente ciò che nel calcio ci entusiasma. Tutti abbiamo un debole per quel calciatore in grado di inventare un dribbling o una grande giocata. Nel calcio a cinque è sempre così, a volte capita che anche il portiere faccia l'attaccante. A causa del ginocchio non ho ancora avuto il coraggio di fare un allenamento, i ritmi sono davvero eccezionali".

Il pensiero si sposta poi al calcio e al suo undici ideale.

"Buffon in porta, difesa con Dani Alves, Ramos, Chiellini e Maldini, centrocampo con Pirlo, Pogba e Iniesta, attacco composto da Cristiano Ronaldo, Messi e Benzema".

Proprio sull'attaccante francese del Real Madrid c'è un retroscena legato ad un suo mancato approdo alla Juventus, sfumato per un'inezia.