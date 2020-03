Mandragora da record in Europa: 54 tiri e 0 goal in campionato

Rolando Mandragora detiene un insolito record tra i cinque campionati top in Europa: nessuno ha fatto più tiri senza trovare la via del goal.

Quella che sta vivendo Rolando Mandragora, è un’altra stagione da protagonista. Approdato all’ nell’estate del 2018 per diventare l’uomo guida della linea di mediana, dopo le 35 presenze totalizzate nella prima annata in Friuli, anche in questo campionato si sta ritagliando un ruolo da titolare inamovibile.

I numeri parlano chiaro: il centrocampista sin qui ha giocato 25 delle 26 partite che si sono sin qui disputate (è rimasto in panchina solo nel quarto turno contro il ) confermandosi uno dei perni della squadra sia con Tudor che con Gotti in panchina ma, a differenza di quanto accaduto nella scorsa stagione, sin qui non è riuscito a dare un contributo in termini di goal.

Da questo punto di vista c’è una statistica, non proprio lusinghiera, che lo riguarda: Mandragora infatti, con ben 54 tiri, è il giocatore che ha effettuato più conclusioni senza trovare la via della rete nei primi cinque campionati europei.

54 - Rolando Mandragora è il giocatore che ha effettuato più conclusioni senza trovare il gol in questa stagione nei top-5 campionati europei (54). Risposta. — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 19, 2020

Il suo tabellino parla quindi di 0 goal e 3 assist in 25 presenze, mentre nella scorsa stagione le reti furono 3 (due delle quali dopo il 25esimo turno) in 35 partite.

Se in campionato il goal non è ancora arrivato, Mandragora in questa annata ha viceversa vestito i panni del bomber in Coppa : in 2 presenze ha infatti realizzato 3 goal (2 contro il Sudtirol ed 1 contro il ).