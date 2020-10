Mancini lo rincuora via social, Immobile: “Grazie mille mister”

Roberto Mancini ha rincuorato Ciro Immobile dopo le critiche ricevute dopo l’Olanda: “Segnerai contro la Polonia”.

E’ stato un pareggio che ha lasciato dietro di se qualche rammarico, quello ottenuto mercoledì sera dall’ . Gli Azzurri , nella quarta giornata della fase a gironi della , non sono riusciti ad andare oltre all’1-1 interno contro l’ .

Il risultato maturato a Bergamo, ha permesso alla di superare proprio l’Italia in vetta al Gruppo 1, e a finire per una sera nel mirino dei più critici è stato soprattutto Ciro Immobile . Il bomber della , che in Nazionale non trova la via della rete dal 9-1 all’ Armenia dell’ottobre 2019, non sono non ha fornito una prestazione sufficiente, ma ha anche fallito alcune occasioni da rete, una delle quali clamorosa (al 56’ a tu per tu con Cillessen).

Il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini , all’indomani dalla sfida con l’Olanda ha voluto difendere l’attaccante con un post pubblicato sul suo profilo Twitter .

@ciroimmobile segnerai i gol decisivo contro la Polonia e questo vale per tutti i nostri attaccanti forza italia 🇮🇹💪🏽💪🏽 — Roberto Mancini (@robymancio) October 15, 2020

“Segnerai il gol decisivo contro la Polonia e questo vale per tutti i nostri attaccanti. Forza Italia”.

Pochi minuti dopo lo stesso Immobile ha risposto al post ringraziando Mancini per la fiducia.

Grazie mille mister 💪🏻💪🏻💪🏻 mai mollare!!! — Ciro Immobile (@ciroimmobile) October 15, 2020