Il Manchester United punta in alto: più di 500 milioni dallo sponsor

L'accordo tra il Manchester United e la Chevrolet scadrà nel 2021: gli inglesi già in contatto con altri marchi per un possibile cambio di sponsor.

Considerato attualmente il club calcistico più ricco del mondo, il sta già ponendo le basi per il futuro. I Red Devils sono infatti in trattativa con diversi marchi per sondare il terreno in vista di una nuova sponsorizzazione a partire dal 2021.

Il contratto che lega i Diavoli Rossi alla Chevrolet scadrà infatti tra due anni e per questo, secondo quanto riportato da 'Sky Sports UK', il club inglese si sta già guardando intorno per capire se ci sia la possibilità di trovare un nuovo sponsor da porre sulle proprie maglie di gara e che possa garantire alla società un accordo ancora più alto di quello stipulato nel 2014 con la Chevrolet (450 milioni di sterline in sette anni).

Il Manchester United è infatti fiducioso di potersi assicurare un accordo che corrisponderà o addirittura supererà tale somma, andando così a generare un ulteriore profitto nei prossimi anni.

Va però sottolineato che in casa Red Devils sono entusiasti per la partnership avuta in questi anni con il noto marchio di automobili statunitensi. Anche se ciò non esclude un futuro cambiamento.

Se i risultati in campo stentano ad arrivare, le trattative extra-campo potrebbero invece dare presto grandi soddisfazioni.