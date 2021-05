Manchester City storico: prima finale di Champions raggiunta

Dall'arrivo degli sceicchi, il Manchester City non aveva mai avuto la possibilità di giocare la finalissima: ora, dopo una lunga attesa, la svolta.

Ci sono voluti più di cinquant'anni di competizioni europee, ma alla fine il Manchester City ce l'ha fatta. Per la prima volta dopo la vittoria della Coppa delle Coppe 1970 può giocare nuovamente la finale di una grande competizione. Qualcosa che per decenni sarebbe stato impossibile, fino all'arrivo dello sceicco Mansour. Ecco, per meglio dire, i Citizens hanno dovuto attendere dodici anni, dalla rivoluzione del 2008.

Dopo una serie incredibili di delusioni europee, con Mancini, Pellegrini e dunque Guardiola, alla fine il Manchester City è riuscito a superare lo scoglio delle semifinali, anche queste praticamente mai raggiunte, se non nel 2016. Per la prima volta nella sua storia, è in finale, con la possibilità di alzare la coppa dalle grandi orecchie.

Vicino al titolo anche in Premier League, che potrebbe arrivare nel prossimo weekend, il Manchester City ha conquistato anche la League in stagione, senza riuscire però a raggiungere la finale di FA Cup. Una delusione minima, davanti alla possibilità di giocare l'ultimo atto della Champions League.

Certo, servirà vincere per entrare nella storia, ma la finale è già un passo importante. Anche il PSG, eliminato dal Manchester City nel martedì di Champions, ha del resto dimostrato che con la fiducia ci si può confermare in Europa: i parigini hanno raggiunto la finale, persa, nel 2020 e dunque la semifinale nel 2021.

Anche il City, con la prima volta in finale, potrà essere in grado di rivoluzionare dopo anni di attesa la Champions, rimanendo stabilmente tra le migliori quattro, come in passato fece il Barcellona, ora in grande difficoltà, a differenza di un Real Madrid quasi sempre tra le top d'Europa anche nelle ultime stagioni.

Il 2020/2021 non presenta grosse differenze rispetto alle eliminazioni del passato, ma la sostanziale è quella della mancanza dei tifosi, uguale per tutti i grandi club, con qualche eccezione solo nella fase a gironi con le formazioni, ad esempio, ungheresi.

Il Manchester City aspetta ora una tra Real Madrid e Chelsea: nel primo caso si tratterebbe di un big match assoluto in termini di qualità tecnica, ma senza storia a livello di leggenda, considerando i tredici trofei dei Blancos; nel secondo invece terzo derby inglese dopo quelli tra Liverpool e Tottenham nel 2019 e tra Manchester United e lo stesso Chelsea nel 2008. In entrambi i casi, vittorie 'rosse'.

La prima finale di Champions League è storica, ma allo stesso tempo, deludente: sono serviti più di due miliardi di euro nel calciomercato per arrivare a questo punto, qualcosa che tifosi, società e mondo calcistico si aspettavano già da diverse stagioni.

A fine maggio, la verità: il Manchester City può essere la seconda 'nuova ricca' d'Europa a vincere, dopo il Chelsea di Di Matteo. Un primo passo, però, è già stato fatto.