Manchester City, obiettivo Bruno Fernandes: contatti in corso con lo Sporting, 50M sul piatto

Il Manchester City è fortemente intenzionato ad acquistare Bruno Fernandes dallo Sporting Lisbona: i contatti tra i due club sono in corso.

Il , in attesa di giocare le ultime partite di Premier League decisive per la conquista del titolo, sta al contempo pensando alla prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Goal i Citizens hanno messo gli occhi sul centrocampista dello Lisbona Bruno Fernandes, che quest'anno ha messo a segno ben 31 goal e fornito 16 assist.

Si sono svolti già degli incontri tra la dirigenza inglese, quella portoghese (il direttore sportivo Hugo Viana) ed i rappresentanti del giocatore. A questi incontri, nella qualità di mediatore (non è il procuratore di Fernandes) ha partecipato anche Jorge Mendes.

Al momento la richiesta lusitana per il cartellino dell'ex è stata di 70 milioni di euro. Il Manchester City è però convinto che per la chiusura della trattativa potranno bastare 50 milioni di euro oltre al cartellino di altri due giocatori (non è ancora chiaro se in prestito o a titolo definitivo). La sensazione è che l'affare si riuscirà comunque a chiudere.

Classe 1994, Bruno Fernandes attualmente è sotto contratto con lo Sporting Lisbona fino al giugno del 2023. E' in rosa dall'estate del 2018 (è stato acquistato dalla Sampdoria, ma in ha giocato anche con la maglia dell').