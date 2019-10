Manchester City-Atalanta, i tre doppi ex: Bianchi, Dabo e Trevor Francis

Sono tre i giocatori che hanno vestito le maglie di City e Atalanta: il più famoso è Rolando Bianchi, ma ci sono anche Dabo e Trevor Francis.

Stasera l' scende in campo a Manchester contro il super City di Guardiola. Una sfida tra due realtà ovviamente molto diverse ma legate a doppio filo dalle storie di tre giocatori che in carriera hanno vestito le maglie di entrambe le squadre: Rolando Bianchi, Ousmane Dabo e Trevor Francis.

Il primo, uno dei tanti prodotti del vivaio bergamasco, aveva esordito in proprio con l'Atalanta nella stagione 2000/01 ed è rimasto in nerazzurro fino al gennaio del 2004 quando venne girato al . La consacrazione però arriverà solo qualche anno dopo alla Reggina da dove, nel luglio 2007, lo acquistò il allora allenato da Sven-Goran Eriksson per 13 milioni di euro.

Bianchi in Premier League però non è mai riuscito a sfondare tanto che, dopo una sola stagione, rientrò in con la maglia della . Prima di chiudere la sua carriera, Rolando Bianchi è tornato anche all'Atalanta nel 2014 ma ancora una volta senza mai trovare la via del goal in Serie A.

Ousmane Dabo invece era arrivato all'Atalanta in comproprietà dal nel 2001 e rimase a Bergamo per due stagioni collezionando in totale 52 presenze con 4 goal. Dopo tre anni alla Lazio firmò col Manchester City da svincolato nel 2006 ma in ha trovato pochissimo spazio, tanto da decidere di tornare in Serie A sempre per vestire la maglia biancoceleste.

L'ultimo dei doppi ex di Manchester City-Atalanta, o forse sarebbe meglio dire il primo, è l'ex attaccante Trevor Francis che ha giocato per il club inglese nella stagione 1981/82 collezionando 26 presenze con 12 goal. Trevor Francis fu portato in Italia dalla e dopo quattro anni in blucerchiato venne acquistato dall'Atalanta, dove rimase una sola stagione (1986/87) con 21 presenze e un solo goal.