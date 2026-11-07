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Mainz 05-Bayern Monaco: orario d'inizio

Bundesliga - Game Week 9 7 nov 2026 - 09:30 MEWA Arena

Sabato il Bayern Monaco sarà ospite del Mainz 05 alla MEWA Arena per una partita di Bundesliga che la capolista bavarese affronterà in circostanze particolari.

Il Bayern arriva nella regione dell'Assia renana dopo un'impressionante vittoria per 2-0 in casa dell'Atlético Madrid in Champions League, ma continua ad attraversare una crisi di uomini in attacco. Con Luis Díaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismael Saibari, mancano ben quattro titolari sulle fasce e al centro dell'attacco.

Inoltre, l'allenatore Vincent Kompany continua a non sedere in panchina a causa di un'irritazione delle meningi. Il vice Aaron Danks guida la squadra e di recente si è detto cautamente ottimista sul decorso della guarigione di Kompany, senza però indicare una data per il suo ritorno.

Anche il Mainz attraversa un periodo di crisi. La squadra dell'Assia renana ha perso quattro delle ultime cinque partite ufficiali, compresa una sconfitta per 1-4 contro l'Elversberg, e in casa ha raccolto soltanto uno dei dodici punti disponibili in questa stagione di campionato.

Sarebbe comunque un errore sottovalutare il Mainz. In passato il FSV ha più volte sorpreso il Bayern e, nonostante il successo a Madrid, il club più titolato di Germania presenta un punto debole: nelle ultime otto partite ufficiali ha pareggiato quattro volte.

Harry Kane, fresco vincitore del Pallone d'Oro e con il rinnovo del contratto in tasca, guiderà l'attacco. Al suo fianco, Michael Olise e Alphonso Davies, se quest'ultimo non verrà tenuto a riposo, dovrebbero completare il reparto offensivo.

Qui scoprite dove e come seguire la partita in diretta.

I temi della settimana: cos'è successo a Mainz 05 e Bayern Monaco?

Il Mainz arriva da un bilancio negativo di una vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima gara ha perso 1-4 contro l'Elversberg; in precedenza il FSV era stato sconfitto anche dal Werder Brema (2-3) e dal Bayer Leverkusen (3-4). In questo periodo il Mainz ha subito complessivamente 14 gol e ne ha segnati soltanto cinque.

Il Bayern Monaco è in una forma decisamente migliore, con tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. Al pareggio per 2-2 contro il Borussia Dortmund in campionato è seguita la convincente vittoria per 2-0 in casa dell'Atlético Madrid in Champions League. In questo periodo il Bayern ha segnato 15 gol e ne ha subiti sette.

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