Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Bundesliga
team-logoMagonza 05
MEWA Arena
team-logoBayern Monaco
Guarda su Sky SportGuarda su NOW
Con il contributo di

Mainz 05-Bayern Monaco oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

Magonza 05 vs Bayern Monaco
Magonza 05
Bayern Monaco
Bundesliga

In Bundesliga, il Magonza 05 affronta il Bayern Monaco. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

Pubblicità

Volete accedere al vostro abituale servizio di streaming in modo più sicuro oppure da un'altra parte del mondo, dove potreste incontrare blocchi geografici? In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) è estremamente utile.

NordVPN

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita

Guarda il calcio ovunque.
  • Procuratevi una VPN affidabile. Scegliete un fornitore di VPN affidabile e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo (PC, smartphone, tablet).
  • Scegliete la posizione del server. Selezionate un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
  • Collegatevi al server. Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per cambiare la vostra posizione digitale (indirizzo IP).
  • Visitate il sito dell'emittente ufficiale. Andate sul sito web o aprite l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione.
  • Registratevi & trovate lo streaming. Create un account o effettuate l'accesso presso l'emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e godervi la partita!

Mainz 05-Bayern Monaco: orario d'inizio

crest
Bundesliga - Game Week 9
MEWA Arena

Sabato il Bayern Monaco sarà ospite del Mainz 05 alla MEWA Arena per una partita di Bundesliga che la capolista bavarese affronterà in circostanze particolari.

Il Bayern arriva nella regione dell'Assia renana dopo un'impressionante vittoria per 2-0 in casa dell'Atlético Madrid in Champions League, ma continua ad attraversare una crisi di uomini in attacco. Con Luis Díaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismael Saibari, mancano ben quattro titolari sulle fasce e al centro dell'attacco.

Inoltre, l'allenatore Vincent Kompany continua a non sedere in panchina a causa di un'irritazione delle meningi. Il vice Aaron Danks guida la squadra e di recente si è detto cautamente ottimista sul decorso della guarigione di Kompany, senza però indicare una data per il suo ritorno.

Anche il Mainz attraversa un periodo di crisi. La squadra dell'Assia renana ha perso quattro delle ultime cinque partite ufficiali, compresa una sconfitta per 1-4 contro l'Elversberg, e in casa ha raccolto soltanto uno dei dodici punti disponibili in questa stagione di campionato.

Sarebbe comunque un errore sottovalutare il Mainz. In passato il FSV ha più volte sorpreso il Bayern e, nonostante il successo a Madrid, il club più titolato di Germania presenta un punto debole: nelle ultime otto partite ufficiali ha pareggiato quattro volte.

Harry Kane, fresco vincitore del Pallone d'Oro e con il rinnovo del contratto in tasca, guiderà l'attacco. Al suo fianco, Michael Olise e Alphonso Davies, se quest'ultimo non verrà tenuto a riposo, dovrebbero completare il reparto offensivo.

Qui scoprite dove e come seguire la partita in diretta.

I temi della settimana: cos'è successo a Mainz 05 e Bayern Monaco?

Il Mainz arriva da un bilancio negativo di una vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. Nell'ultima gara ha perso 1-4 contro l'Elversberg; in precedenza il FSV era stato sconfitto anche dal Werder Brema (2-3) e dal Bayer Leverkusen (3-4). In questo periodo il Mainz ha subito complessivamente 14 gol e ne ha segnati soltanto cinque.

Il Bayern Monaco è in una forma decisamente migliore, con tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. Al pareggio per 2-2 contro il Borussia Dortmund in campionato è seguita la convincente vittoria per 2-0 in casa dell'Atlético Madrid in Champions League. In questo periodo il Bayern ha segnato 15 gol e ne ha subiti sette.

M05

M05 - Forma

B04
S3-4
S04
V0-1
SVW
S2-3
BOC
S2-0
ELV
S4-1
Gol segnato (subito)
7/13
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FCB

FCB - Forma

ARS
D2-2
SCF
V1-3
FCM
V6-1
BVB
D2-2
ATM
V0-2
Gol segnato (subito)
15/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Mainz 05-Bayern Monaco: formazioni

Probabili formazioni Magonza 05 - Bayern Monaco

3-5-2
Magonza 05 crest
Magonza 05
M05
Formazione
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
4-2-3-1
R. ZentnerR. ZentnerK. PotulskiK. PotulskiD. da CostaD. da CostaF. GruberF. GruberN. AmiriN. AmiriS. WidmerS. WidmerJ. LeeJ. LeeK. SanoK. SanoA. CaciA. CaciS. BeckerS. BeckerP. TietzP. TietzM. NeuerM. NeuerN. BrownN. BrownM. KimM. KimK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoL. KarlL. KarlJ. KimmichJ. KimmichA. DaviesA. DaviesM. OliseM. OliseA. PavlovicA. PavlovicH. KaneH. Kane
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
3-5-2
Magonza 05

Formazione titolare

Bayern Monaco

Allenatore

  • U. Fischer
  • V. Kompany

Mainz 05-Bayern Monaco: stato di forma

M05

M05 - Forma

B04
S3-4
S04
V0-1
SVW
S2-3
BOC
S2-0
ELV
S4-1
Gol segnato (subito)
7/13
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FCB

FCB - Forma

ARS
D2-2
SCF
V1-3
FCM
V6-1
BVB
D2-2
ATM
V0-2
Gol segnato (subito)
15/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Mainz 05-Bayern Monaco: bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

Magonza 05PareggioBayern Monaco
1
1
3
Bundesliga
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
3
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
4
FIN
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
2
FIN
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
3
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
0
FIN
Bundesliga
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
2
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
1
FIN
DFB Pokal
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
0
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
4
FIN
7Gol segnati14
Partite senza 2.5 goal5/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Mainz 05-Bayern Monaco: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
8530278+1918
D
V
V
D
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
D
V
D
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
85121810+816
V
S
S
V
D
4
RB LipsiaRB LipsiaRBL
85032211+1115
V
V
S
V
S
5
Werder BremaWerder BremaSVW
84311714+315
V
V
D
D
V
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
S
S
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
V
S
V
S
D
8
AmburgoAmburgoHSV
94051020-1012
V
S
S
V
V
9
FrancoforteFrancoforteSGE
83231318-511
V
S
V
S
D
10
Magonza 05Magonza 05M05
83141717010
S
S
V
S
V
11
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
S
D
S
D
S
12
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
83051415-19
V
S
S
V
S
13
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
S
V
V
S
S
14
FC ColoniaFC ColoniaKOE
8233912-39
D
D
S
V
S
15
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
D
V
D
S
V
16
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
8143719-127
D
D
D
V
S
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
S
D
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
91171225-134
S
D
V
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google