Madagascar-Congo dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Madagascar e Congo si sfidano per gli ottavi di Coppa d'Africa: le info sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

La Coppa d'Africa è approdata nelle fasi salienti, offero nella parte ad eliminazione diretta, che è sicuramente anche quella più eccitante. Domenica sera si trovano faccia a faccia per gli ottavi di finale della competizione il Congo ed il Madagascar.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Proprio il Madagascar è l'autentica sorpresa di questa Coppa d'Africa. Si è qualificata come prima nel girone B, a 7 punti. Lasciandosi alle spalle la favorita . Affronterà il Congo che, un po' al di sotto delle aspettative, ha chiuso terza nel gruppo A facendosi superare dall'Uganda. Per fortuna del Congo è passata agli ottavi come una delle migliori terze.

Il Congo, allenato da Florent Ibengé, dispone di giocatori molto più talentuosi come Bakambu, Mpoku e Mbemba, ma dovrà fare molta attenzione alla sorpresa del torneo, ovvero il Madagascar.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Madagascar-Congo: dalle novità relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

MADAGASCAR-CONGO: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Madagascar-Congo DATA 7 luglio 2019, 18.00 DOVE Alexandria Stadium, Alessandria ARBITRO - TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO MADAGASCAR-CONGO

L'ottavo di finale di Coppa d'Africa tra Madagascar e Congo si giocherà domenica 7 luglio alle ore 18. Lo scenario sarà quello dell'Alexandria Stadium, ad Alessandria d' .

Come tutta la Coppa d'Africa, anche la sfida tra Congo e Madagascar sarà un'esclusiva di DAZN. Per seguire la partita in bisognerà avere una moderna smart tv, che supporti DAZN al meglio. Oppure bisognerà collegare il dispositivo a un decoder Sky Q, a una console PlayStation 4 o Xbox One. Metodi alternativi sono la visione tramite Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

Per guardare la partita in , come sempre, il metodo è molto più semplice e diretto: basterà scaricare l'applicazione di DAZN su smartphone o su tablet. In alternativa, da computer, basterà collegarsi al sito della piattaforma. La telecronaca è affidata a Gianluca Prudenti.

MADAGASCAR (4-3-3): Adrien; Métanire, Razakanantenaina, Fontaine, Mombris; Anicet, Amada, Ilaimaharitra; Nomenjanahary, Andriatsima, Andria.

CONGO (4-4-2): Matampi; Mpeko, Tisserand, Mbemba, Muzinga; Akolo, Moke, Mulumbu, Maghoma; Bakambu, Bolingi.