Lukaku subito in goal con l'Inter: è il re degli esordi

In goal all'esordio con WBA, Manchester United ed Everton, Lukaku non si è smentito nemmeno a San Siro segnando il 3-0 dell'Inter.

Era l'uomo più atteso, nonostante tutta la nuova faccia ampiamente sognare i suoi tifosi. Romelu Lukaku però ha quel qualcosa in più, visto e considerando come sia diventato il giocatore più costoso nella storia dei nerazzurri e tutta la trattativa per portarlo a Milano. Il belga non si è smentito.

C'è anche la sua firma nella gara con cui l'Inter ha esordito nel campionato di 2019/2020: dopo le reti di Sensi e Brozovic, Lukaku è andato in rete con un facile tap-in dopo la respinta del portiere avversario. Primo goal in nerazzurro e ancora una volta goal all'esordio.

E' un habituè Lukaku in questa particolare statistica, visto che escludendo l'esordio con l' ad appena sedici anni, l'ex attaccante del ha trovato il goal alla sua prima presenza con un nuovo club con , Red Devils ed .

Lukku ha mancato l'appuntamento con il goal anche con il , ovvero l'unica squadra in cui non ha mai avuto un ruolo da titolare. Da imprescindibile e con la fiducia massima attorno, il calciatore belga non ha mi fallito, andando immediatamente in rete. Ancora una volta, anche in maglia nerazzurra in quel di San Siro.