Lukaku e la Champions col Chelsea: "Non l'ho neanche toccata"

L'attaccante dell'Inter ricorda la Champions vinta col Chelsea senza mai scendere in campo: "Non l'ho toccata neanche con un dito".

In pochi lo ricordano ma nella rosa del che vinse la 2011/12 c'era anche un giovanissimo Romelu Lukaku, oggi bomber principe dell' di Conte.

L'attaccante belga, in un'intervista concessa a 'Het Laatste Nieuws', confessa però di non sentire suo quel trofeo.

"Di Matteo mi disse che sarei rimasto con il gruppo fino a dopo la finale ma non ho toccato la coppa nemmeno con un dito. Perché non ho vinto quel trofeo. Ragiono così da quando avevo undici anni: se non ho contribuito, non è il mio trofeo".

Lukaku d'altronde non era neppure inserito in lista UEFA e dunque non giocò neanche un minuto di quell'edizione della Champions. Colpa, pure, di un rapporto tutt'altro che buon col precedente allenatore Villas-Boas.