Lucas ascolta la telecronaca del terzo goal: lacrime e commozione

Al termine della gara contro l'Ajax, l'autore della tripletta decisiva non ha retto all'emozione ascoltando la telecronaca brasiliana del 3-2.

Stavolta la rimonta pareva difficile da pronosticare. Ma in questa Champions, non al 100%. Di certo il modo in cui è arrivata, con un solo uomo e un goal al 95', appariva realmente una scommessa complicata su cui puntare. Eppure Lucas Moura ha cambiato la storia, portando il in finale per la prima volta.

É IMPOSSÍVEL VOCÊ NÃO SE EMOCIONAR! @LucasMoura7 assistindo à narração do @jorgeiggor após a classificação HISTÓRICA do @SpursOfficial para a final da @ChampionsLeague é para QUEBRAR O TWITTER! 🎙️: @ArthurQuezada #CasaDaChampions pic.twitter.com/uHGXyqQZaO — Esporte Interativo (@Esp_Interativo) May 9, 2019

Una tripletta sensazionale per Lucas, che ha guidato l'attacco del Tottenham privo di Kane: ci ha creduto su ogni conclusione, ha trasformato in oro le occasioni avute ed è stao assalito dai compagni dopo il 3-2 e il triplice fischio finale. In mezzo alle lacrime di Son e Pochettino, anche le sue.

Lucas, infatti, è stato intervistato nel post gara da Esporte Interativo, con il giornalista brasiliano che gli ha consegnato un auricolare e un telefonino, così da assistere al video dalla postazione di telecronaca, in cui veniva mostrata l'incredibile gioia per il 3-2 segnato dal connazionale.

Jorge Iggor, il telecronista scelto dall'emittente televisiva brasiliana per seguire la gara tra e Tottenham, ha urlato tutta l'emozione per il goal di Lucas attraverso il suo racconto, facendo sciogliere il giocatore degli Spurs davanti alle telecamere.

Visibalmente emozionato e in lacrime, Lucas ha così ringraziato il telecronista e i connazionali per la grande serata: commozione massima non solo per i giocatori del Tottenham, ma anche per chiunque abbia seguito la gara. Brasiliano o no.

"Ho sempre sognato di giocare la Champions, di conquistare la finale. Il Tottenham mi ha regalato il sogno di giocare la finale, che è un premio per la mia famiglia e tutti i miei amici. È meraviglioso: ho sempre pensato che sarebbe stato possibile ma ho dovuto lavorare tanto. Il calcio è la mia vita".

Firmato Lucas.