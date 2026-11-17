Condividi Segui GOAL su Google

Il 2026 di Ademola Lookman, a meno di sorprese, è già finito. L'infortunio rimediato qualche giorno fa contro la Tanzania dall'ex esterno offensivo dell'Atalanta, alla fine, si è rivelato particolarmente serio.

Pubblicità

A rivelarlo è stato l'Atletico Madrid, l'attuale club dell'ex nerazzurro. In serata il club rojiblanco ha diramato un comunicato ufficiale con le condizioni di Lookman, più precarie di quanto fosse emerso in un primo momento dalla Nigeria.

IL COMUNICATO DELL'ATLETICO MADRID

"Ademola Lookman - ha annunciato l'Atleti sul proprio sito - ha subito una grave distorsione al ginocchio durante la partita della Nigeria contro la Tanzania, venerdì 13 novembre.

Sebbene lo staff medico della nazionale nigeriana avesse inizialmente parlato di una lieve distorsione, al suo ritorno a Madrid lo staff medico del club ha visitato il giocatore, effettuato ulteriori accertamenti e confermato l'entità dell'infortunio.

Lookman si sottoporrà a fisioterapia e riabilitazione in palestra, e il suo ritorno in campo dipenderà dai progressi del recupero".

Lookman si è fatto male sul finire del primo tempo di Nigeria-Tanzania, gara finita 3-1 e valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa: l'ex atalantino si è infortunato a un ginocchio, chiedendo il campo e lasciando il proprio posto sul terreno di gioco a Simon.

Argomenti correlati

Prossime partite GET LaLiga 15:00 ATM Guarda

QUANDO TORNA LOOKMAN

A meno di sorprese, come già accennato, il 2026 di Lookman è già finito. L'attaccante nigeriano tornerà presumibilmente in campo nel nuovo anno, nel gennaio del 2027.

In un primo momento, come spiegato dall'Atletico Madrid, l'infortunio di Lookman sembrava essere meno grave. Tanto da ipotizzare tempi di recupero che andavano dalle due alle tre settimane. Ma così non sarà.

Pubblicità Pubblicità

COSA CAMBIA SUL MERCATO

L'infortunio di Lookman potrebbe modificare anche la sua situazione sul mercato. Negli ultimi giorni, ad esempio, si è parlato di un possibile ritorno in Serie A per indossare la maglia della Roma, allenata da quel Gian Piero Gasperini con cui il nigeriano ha fatto faville a Bergamo.

Le voci di un addio alla Madrid biancorossa dopo un solo anno dall'arrivo dall'Atalanta sono fondate: Lookman ha perso il posto con Simeone, giocando al massimo un tempo nelle ultime partite e rimanendo in panchina per tutti i 90 minuti contro il Barcellona, nell'ultima partita prima della sosta. Solo una volta è rimasto in campo dal 1' al 90': nella prima giornata di Liga contro il Malaga.

Pubblicità Pubblicità

L'infortunio, però, rischia seriamente di cambiare le carte in tavola da questo punto di vista. Così come il suo probabilissimo rientro in campo a gennaio, proprio il mese in cui andrà in scena il mercato invernale.