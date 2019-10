Liverpool-Tottenham: dove vederla in tv e streaming

Il Liverpool attende il Tottenham per la 10ª giornata di Premier League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Klopp, sempre più capolista, attende ad Anfield il di Pochettino in quello che sarà il big match della 10ª giornata di Premier League. Gli 'Spurs' sono reduci da un pareggio e una sconfitta in campionato, mentre i 'Reds' arrivano dal pareggio all'Old Trafford.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

La squadra allenata da Jurgen Klopp guida il campionato inglese con 8 vittorie su 9 partite, oltre all'1-1 inanellato in casa del che ha interrotto la striscia super di successi consecutivi con cui il Liverpool sta dominando la Premier.

Il Tottenham, dal canto suo, ha iniziato la stagione a singhiozzo pagando ancora lo scotto del ko nella finale di Champions dello scorso anno proprio per mano di Salah e soci: 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte collocano i londinesi a distanza abissale dalla vetta e fuori dalla zona Europa.

Tutto su Liverpool-Tottenham: dalle formazioni, a dove vedere il match in tv e streaming.

LIVERPOOL-TOTTENHAM: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Liverpool-Tottenham

Liverpool-Tottenham Data: 27 ottobre 2019

27 ottobre 2019 Orario: 17.30

17.30 Canale : Sky

Sky Streaming:​ Sky Go

​ORARIO LIVERPOOL-TOTTENHAM

Liverpool-Tottenham si gioca domenica 27 ottobre 2019 ad Anfield Road, a Liverpool: fischio d'inizio previsto alle 17:30 italiane.

La sfida tra Liverpool e Tottenham sarà visibile in tv ed esclusiva su Sky, che detiene i diritti della Premier League in , ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite).

Liverpool-Tottenham sarà disponibile anche in diretta grazie a Sky Go, il servizio dedicato a tutti gli abbonati Sky: basterà scaricare l'app tramite il sito di Sky e collegarsi con PC, smartphone o tablet. Il match, inoltre, sarà trasmesso anche su Now TV.

Il Liverpool si aggrappa al solito tridente meraviglia Salah-Firmino-Manè, in mediana Fabinho davanti alla difesa con capitan Henderson e Oxlade-Chamberlain interni. In difesa, Lovren-Van Dijk centrali con Alexander-Arnold e Robertson terzini. Tra i pali c'è Alisson.

Pochettino potrebbe optare per Eriksen, Son e Alli a supporto di Kane, centrocampo con Moussa Sissoko e Ndombele. Gazzaniga al posto dell'infortunato Lloris in porta, Sanchez e Vertonghen difensori centrali con Aurier e Davies terzini.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Chamberlain; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Sissoko, Ndombele; Eriksen, Alli, Son; Kane. All. Pochettino.