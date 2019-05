Liverpool, Robertson prende in giro Suarez: "Chi è andato in finale?"

Andrew Robertson esulta per la finale di Champions raggiunta col Liverpool e lancia una stoccata a Luis Suarez: "Chi va in finale? Che gran squadra".

Serviva un 4-0 per compiere l'impresa, puntualmente arrivato: il ha battuto il e le tante assenze che davano i 'Reds' come sfavoriti non si sono rivelate un problema, anzi.

Tra i gladiatori di 'Anfield Road' figura Andrew Robertson, uscito all'intervallo dopo un colpo allo stinco ricevuto al tramonto del primo tempo da Luis Suarez, con cui è stato protagonista di un caldo scambio di battute nel tunnel del 'Camp Nou' all'andata.

Al termine dell'incontro, il terzino scozzese si è fatto beffe dell'avversario nel corso di un'intervista concessa a 'BT Sport', rimarcando in maniera evidente l'eliminazione blaugrana.

"Chi è andato in finale? Siamo in finale, ecco tutto ciò che conta. Il resto non mi interessa. Questa è una squadra incredibile, l'ho detto tante volte in stagione: mio dio, che squadra".

Al sito ufficiale del Liverpool, Robertson ha lasciato intendere che farà di tutto pur di giocare la finale di Madrid del 1 giugno.