Liverpool-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Firmino titolare

Tutto pronto ad Anfield per la sfida di ritorno dei quarti di finale tra Liverpool e Real Madrid: Firmino titolare nei Reds, Asensio nei blancos.

FORMAZIONI UFFICIALI LIVERPOOL-REAL MADRID

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Phillips, Robertson; Milner, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Nacho, Militão, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior

Tutto pronto ad Anfield per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid. All'andata successo per 3-1 del Real, al Liverpool serve l'impresa per passare il turno. Sarà 4-3-3 per i Reds con Alisson in porta, Alexander Arnold e Robertson terzini, Kabak e Philips in mezzo. Milner (in panchina Thiago Alcantara), Fabinho e Wijnaldum in mediana. Salah, Firmino (Jota fuori) e Mané in attacco.

I blancos, invece, rispondono con Courtois in porta, Valverde (al posto dell'infortunato Vazquez) e Mendy terzini, Nacho e Eder Militao in mezzo. Centrocampo senza sorprese con Kroos, Casemiro e Modric. Asensio, Benzema e Vinicius in avanti.