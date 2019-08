Liverpool-Norwich 4-1: debutto vincente per i Reds che perdono però Alisson

Il Liverpool apre con una vittoria la stagione 2019/20 della Premier League: i Reds si impongono per 4-1 sul Norwich City. Infortunio per Alisson.

Campioni d’Europa e vicecampioni d’ . Il inizia la propria scalata alla Premier League 2019/20 da Anfield, dove i Reds ospitano il neopromosso City nella gara che apre ufficialmente la nuova stagione.

Una serata quasi perfetta per gli uomini di Jurgen Klopp, che si impongono per 4-1 sul gruppo allenato da Daniel Farke, lanciando così nuovamente la sfida ai campioni in carica del , in campo domani alle 13.30 contro il all’Olympic Stadium di Londra.

Sfida che in Premier League non si vedeva dal 23 gennaio 2016, quando i Reds si imposero in uno spettacolare 5-4 a Carrow Road, Liverpool-Norwich di questa sera si risolve già nel corso del primo tempo.

10 - Liverpool have registered their 10th consecutive league victory, the fifth time they've had a run of 10+ wins in a row in the top-flight; more than any other side in top-flight history. Dominant. pic.twitter.com/fuftnP1lfK — OptaJoe (@OptaJoe) August 9, 2019

La continua pressione in attacco prodotta dai padroni di casa porta infatti Hanley a segnare una sfortunata autorete al 7', aprendo così le porte al successo dei Reds. Ad allargare poi il vantaggio del Livepool sono il mancino di Salah e l'incornata da calcio d'angolo di Van Dijk, al suo ottavo goal con la maglia dei Rossi. Sullo scadere del primo tempo è invece Origi a siglare il 4-0.

In un match dominato dal primo minuto, il Liverpool deve però fare i conti anche con l'infortunio di Alisson, vera nota negativa di questa serata. Il portiere brasiliano è infatti costretto a lasciare il campo ad Adrian (al debutto coi Reds) al 39', quando nel rinviare il pallone dal fondo crolla a terra e chiede il cambio.

Nella ripresa c'è poi spazio per il goal della bandiera del Norwich. Lo realizza Pukki, già autore di 29 reti e 10 assist nella scorsa stagione di Championship con i Canaries e a segno ora anche al suo debutto assoluto in Premier League.

IL TABELLINO

LIVERPOOL-NORWICH 4-1

Marcatori: 7' aut. Hanley (L), 19' Salah (L), 28 Van Dijk (L), 42' Origi (L), 64' Pukki (N)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson (39' Adrian); Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino (85' Milner), Origi (74' Mane). All. Klopp

NORWICH (4-2-3-1): Krul; Aarons, Hanley, Godfrey, Lewis; McLean, Trybull (70' Hernandez); Buendia, Stiepermann (58' Leitner), Cantwell; Pukki (83' Drmic). All. Farke

Arbitro: Michael Oliver

Ammoniti: Leitner (N), Buendia (N)

Espulsi: Nessuno