Liverpool, niente sfratto per Klopp: il club compra la casa di Rodgers

Il Liverpool ha deciso di comprare la casa di Brendan Rodgers evitando dunque il trasloco a Jurgen Klopp, che non dovrà neanche pagare l'affitto.

Sospiro di sollievo per Jurgen Klopp, che scongiura il 'pericolo' di uno scomodo trasloco: la casa in cui vive era infatti di proprietà di Brendan Rodgers, ex allenatore del , che aveva deciso di mettere in vendita l'immobile.

Il club inglese ha così deciso di acquistare direttamente la casa per evitare il trasferimento del proprio allenatore in un momento delicato della stagione. Il tecnico tedesco non dovrà pagare neanche l'affitto, ma dovrà solamente pagare le tasse sul valore dell'immobile come se fosse lui il proprietario.

Gli allenatori del Liverpool hanno spesso scelto quella casa a Liverpool, così la società ha deciso di inserire l'immobile tra i costi del proprio bilancio per un valore totale di 4 milioni di sterline. Secondo il 'Daily Mail' sarà proprio quella la casa di tutti i tecnici futuri dei Reds.