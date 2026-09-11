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Liverpool-Fulham, anteprima di Premier League: tutto quello che c’è da sapere

Liverpool vs Fulham
Premier League
Liverpool
Fulham

Anteprima completa di Liverpool-Fulham in Premier League. Analizziamo i risultati della 3ª giornata, il momento di forma recente e le principali storie in vista della sfida di questo sabato pomeriggio ad Anfield.

Liverpool-Fulham: dettagli della partita

crest
Premier League - Game Week 4
Anfield

Liverpool e Fulham scenderanno in campo il 12 settembre 2026 alle 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).

Premier League di sabato nel Merseyside

Il Liverpool torna ad Anfield per ospitare il Fulham nella quarta giornata della Premier League. Reduce da una convincente vittoria in trasferta nel weekend, il Liverpool punta a sfruttare il fattore campo per restare saldamente nelle zone alte della classifica. Per il Fulham, la trasferta nel Merseyside dopo una sconfitta interna ricca di gol rappresenta un'occasione immediata per rialzarsi e mettere alla prova la propria tenuta difensiva contro uno dei migliori attacchi del campionato.

Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images

Il controllo del Liverpool nella terza giornata: la doppietta di Alexander Isak vale i punti

Il Liverpool arriva a sabato pieno di fiducia dopo aver conquistato una comoda vittoria per 2-0 in trasferta contro l'Ipswich Town a Portman Road nella terza giornata, il 4 settembre. L'attaccante Alexander Isak si è preso la scena fin dai primi minuti, segnando al 6' e al 9' e consegnando al Liverpool il pieno controllo della partita. Gli uomini di Andoni Iraola hanno poi ottenuto il loro ultimo successo madrileno che ha dato morale, battendo l'Atletico Madrid per 2-1 in Champions League grazie ai gol di Dominik Szoboszlai e Alexis Mac Allister nel corso della settimana.

Fulham v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images

Il thriller del Fulham nella terza giornata: beffa casalinga in una gara da cinque gol

Il Fulham viaggia verso nord cercando di ripartire dopo la rocambolesca sconfitta casalinga per 3-2 contro il Crystal Palace a Craven Cottage nella terza giornata, il 5 settembre. Le reti iniziali di Josh King e César Palacios avevano dato al Fulham un vantaggio di 2-1 all'intervallo, ma la doppietta nella ripresa di Tyrick Mitchell e il gol nel finale di Ben Chilwell hanno ribaltato il match in favore del Palace. La squadra di Marco Silva ha mostrato una notevole pericolosità in avanti, ma avrà bisogno di un'organizzazione difensiva molto più solida per contenere il reparto offensivo del Liverpool.

La posta in palio ad Anfield: attesa una battaglia tattica

Storicamente, il Liverpool ha avuto la meglio ad Anfield, ma l'assetto energico del Fulham nelle transizioni di centrocampo conserva sempre il potenziale per creare una sorpresa. Il duello in mezzo al campo tra Alexis Mac Allister e l'assetto del Fulham sarà fondamentale per controllare il ritmo, mentre Alexander Isak e Florian Wirtz cercheranno di aprire la linea difensiva a quattro del Fulham. Con entrambe le squadre desiderose di entrare subito nel vivo già a inizio settembre, la sfida di sabato promette spettacolo di alto livello fin dal calcio d'inizio.

Probabili formazioni

Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Szoboszlai; Munoz, Wirtz, Ngumoha; Isak

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Iwobi, King, Palacios; Garcia

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Liverpool - Fulham

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formazione
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
A. BeckerA. BeckerJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkK. TsimikasK. TsimikasR. AraujoR. AraujoV. MunozV. MunozD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiA. Mac AllisterA. Mac AllisterR. NgumohaR. NgumohaF. WirtzF. WirtzA. IsakA. IsakB. LenoB. LenoA. RobinsonA. RobinsonT. CastagneT. CastagneC. BasseyC. BasseyJ. AndersenJ. AndersenA. IwobiA. IwobiS. CharlesS. CharlesJ. KingJ. KingS. BergeS. BergeC. PalaciosC. PalaciosG. GarciaG. Garcia
Fulham crest
Fulham
FUL
4-2-3-1
Liverpool

Formazione titolare

Fulham

Allenatore

  • A. Iraola
  • A. Arbeloa

L'allenatore del Liverpool Andoni Iraola deve fare i conti con due assenze. Conor Bradley e Hugo Ekitike sono entrambi indicati come infortunati e salteranno la partita. L'assenza di Ekitike è particolarmente lunga: l'attaccante è alle prese con un infortunio al tendine d'Achille e non sarà disponibile per formare la tanto attesa partnership francese con Barcola fino al 2027. Non è stata confermata alcuna probabile formazione titolare e sono attesi ulteriori aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

L'allenatore del Fulham Alvaro Arbeloa è privo di Tom Cairney, che resta nella lista degli infortunati. Non risultano squalifiche per gli ospiti e in questa fase non è stata confermata alcuna probabile formazione.

Forma

LIV

LIV - Forma

COM
V2-0
NEW
D2-2
NFO
D2-2
IPS
V0-2
ATM
V2-1
Gol segnato (subito)
10/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FUL

FUL - Forma

VFB
V1-0
CHE
S2-3
WIM
V3-0
SUN
S1-0
CRY
S2-3
Gol segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Liverpool ha raccolto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'impegno più recente si è chiuso sul 2-2 contro il Nottingham Forest in Premier League, dopo l'identico punteggio contro il Newcastle United la settimana precedente. L'unica vittoria del Liverpool in questa serie è arrivata in un'amichevole pre-campionato contro il Como, vinta 2-0, anche se nello stesso giorno ha anche pareggiato 0-0 contro lo stesso avversario. L'unica sconfitta del Liverpool è stata il 2-3 contro il Monaco in un'amichevole pre-campionato. Nelle cinque partite, il Liverpool ha segnato sei gol e ne ha subiti sette.

Il Fulham ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 1-0 contro il Sunderland in Premier League. L'unica vittoria in campionato del Fulham nel campione considerato è arrivata in Carabao Cup, con il 3-0 contro l'AFC Wimbledon, mentre in pre-campionato ha battuto anche lo VfB Stuttgart per 1-0. Il Fulham ha incassato tre gol nella sconfitta di Premier League contro il Chelsea e ha segnato cinque reti nelle cinque partite, subendone sei.

Precedenti

Testa a testa

LiverpoolPareggioFulham
2
2
1
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FIN
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FIN
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
3
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
FIN
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Fulham badge
Fulham
FUL
2
FIN
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FIN
11Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è giocato l'11 aprile 2026, quando il Liverpool ha battuto il Fulham 2-0 ad Anfield in Premier League. Negli ultimi cinque precedenti, il Liverpool ha vinto due volte, il Fulham una, mentre due partite sono finite in pareggio. L'unica vittoria del Fulham in questa serie è arrivata a Craven Cottage nell'aprile 2025, quando si è imposto per 3-2.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
330061+59
V
V
V
3
Hull CityHull CityHUL
321030+37
D
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
320187+16
S
V
V
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
D
D
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
V
D
D
7
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
312064+25
D
V
D
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
D
D
V
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
312032+15
D
D
V
10
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
311185+34
D
S
V
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
D
V
S
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
D
V
S
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
V
S
S
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
310248-43
S
S
V
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
302145-12
D
D
S
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
D
D
S
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
D
S
S
18
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
301205-51
D
S
S
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
S
S
S
20
Coventry CityCoventry CityCOV
300305-50
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Retrocessione

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