Liverpool-Fulham, anteprima della Premier League: tutto quello che c'è da sapere

Liverpool-Fulham: dettagli della partita

Premier League - Game Week 4 12 set 2026 - 10:00 Anfield

Liverpool e Fulham scenderanno in campo il 12 settembre 2026 alle 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).

Sabato di Premier League nel Merseyside

Il Liverpool torna ad Anfield per ospitare il Fulham nella quarta giornata della Premier League. Dopo una convincente vittoria in trasferta nel fine settimana, il Liverpool punta a sfruttare il fattore campo per restare saldamente nelle zone alte della classifica. Per il Fulham, la trasferta nel Merseyside dopo una sconfitta interna ricca di gol rappresenta un'immediata occasione di riscatto e un test per la propria tenuta difensiva contro uno dei migliori attacchi del campionato.

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Il controllo del Liverpool nella terza giornata: la doppietta di Alexander Isak vale i punti

Il Liverpool arriva a sabato con grande fiducia dopo aver ottenuto una comoda vittoria per 2-0 in trasferta contro l'Ipswich Town a Portman Road nella terza giornata, il 4 settembre. L'attaccante Alexander Isak è stato protagonista fin dalle prime battute, segnando al 6' e al 9' e consegnando al Liverpool il pieno controllo del match. La squadra di Andoni Iraola ha gestito il ritmo da quel momento in avanti e ha mantenuto la porta inviolata, portando in questo fine settimana una solida struttura difensiva e transizioni offensive rapide.

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Il thriller del Fulham nella terza giornata: beffa casalinga in una gara da cinque gol

Il Fulham viaggia verso nord cercando di resettare dopo la rocambolesca sconfitta casalinga per 3-2 contro il Crystal Palace a Craven Cottage nella terza giornata, il 5 settembre. Le reti iniziali di Josh King e César Palacios avevano dato al Fulham un vantaggio di 2-1 all'intervallo, ma una doppietta nella ripresa di Tyrick Mitchell e un gol nel finale di Ben Chilwell hanno ribaltato la partita in favore del Palace. La squadra di Marco Silva ha mostrato grande pericolosità in avanti, ma avrà bisogno di un'organizzazione molto più efficace in difesa per contenere il reparto offensivo del Liverpool.

Anfield, posta in palio alta: attesa una battaglia tattica

Storicamente, il Liverpool ha spesso avuto la meglio ad Anfield, ma il sistema di transizione dinamico del centrocampo del Fulham ha sempre il potenziale per sorprendere. Il duello in mezzo al campo tra Alexis Mac Allister e l'assetto del Fulham sarà fondamentale per controllare il ritmo, mentre Alexander Isak e Florian Wirtz cercheranno di aprire la difesa a quattro del Fulham. Con entrambe le squadre intenzionate a raggiungere subito il massimo rendimento all'inizio di settembre, la sfida di sabato promette calcio di alto livello fin dal calcio d'inizio.

Notizie sulle squadre e rose

L'allenatore del Liverpool Andoni Iraola deve fare i conti con due assenze. Conor Bradley e Hugo Ekitike risultano entrambi infortunati e salteranno la partita. L'assenza di Ekitike è particolarmente lunga: l'attaccante è alle prese con un infortunio al tendine d'Achille e non sarà disponibile per formare con Barcola la tanto attesa coppia francese prima del 2027. Non è stata ancora confermata alcuna probabile formazione e sono attesi ulteriori aggiornamenti a ridosso del calcio d'inizio.

L'allenatore del Fulham Alvaro Arbeloa deve rinunciare a Tom Cairney, che resta nella lista degli infortunati. Non ci sono squalifiche registrate per gli ospiti e al momento non è stata confermata alcuna probabile formazione.

Forma

Il Liverpool ha raccolto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è chiusa sul 2-2 contro il Nottingham Forest in Premier League, dopo un identico punteggio contro il Newcastle United la settimana precedente. L'unica vittoria del Liverpool in questa serie è arrivata in un'amichevole precampionato contro il Como, vinta 2-0, anche se nello stesso giorno ha anche pareggiato 0-0 contro gli stessi avversari. L'unica sconfitta del Liverpool è stata il 2-3 contro il Monaco in un'amichevole precampionato. Nelle cinque partite, il Liverpool ha segnato sei gol e ne ha subiti sette.

Il Fulham ha vinto una partita, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 1-0 contro il Sunderland in Premier League. L'unica vittoria in campionato del Fulham nel campione considerato è arrivata in Carabao Cup, con il 3-0 sull'AFC Wimbledon, mentre in precampionato ha anche battuto 1-0 il VfB Stuttgart. Il Fulham ha subito tre gol nella sconfitta di Premier League contro il Chelsea e ha segnato cinque reti nelle cinque partite, subendone sei.

Precedenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre si è giocato l'11 aprile 2026, quando il Liverpool ha battuto il Fulham 2-0 ad Anfield in Premier League. Negli ultimi cinque precedenti diretti, il Liverpool ha vinto due volte, il Fulham una, mentre due partite sono terminate in pareggio. L'unica vittoria del Fulham in questa serie è arrivata a Craven Cottage nell'aprile 2025, quando si è imposto per 3-2.