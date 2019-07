Liverpool, Elliott chiama 'ritardato' Kane in un video: "Chiedo scusa"

Il nuovo acquisto del Liverpool, Harvey Elliott, aveva definito 'ritardato' Kane in un video sui social durante la finale di Champions.

Pochi giorni fa il ha ufficializzato l'acquisto del baby Harvey Elliott, il più giovane esordiente della storia della Premier League. Il talento classe 2003 ha subito fatto parlare di sé: non per i suoi dribbling, ma per un deprecabile video circolato sui social.

Liverpool's Harvey Elliott apologises after offensive Harry Kane impersonation video circulates onlinehttps://t.co/aQUQOu4EKX pic.twitter.com/rxEvKhE0su — Mirror Football (@MirrorFootball) July 31, 2019

Nella clip pubblicata su Snapchat la sera della finale di tra il Liverpool e il si vede chiaramente Elliott, insieme ai suoi amici, offendere Harry Kane, definendolo un “fucking mong”.

Oggi, a distanza di due mesi dall’accaduto, il messaggio di scuse del 16enne Harvey sul proprio profilo Instagram:

"Voglio scusarmi con tutto il cuore per qualsiasi offesa causata dal mio video diffuso su internet. Il video è stato girato mentre stavo scherzando in compagnia di amici in un ambiente privato e non era diretto a nessuno, ma mi rendo conto che il mio comportamento è stato immaturo e insensato. Vorrei sottolineare che quell'atteggiamento non rappresenta la mia persona e la mia educazione, mi dispiace davvero".

Non è il miglior biglietto da visita per il nuovo giocatore dei Reds, considerato tra i più promettenti talenti del panorama inglese. Se le aspettative saranno rispettate, il giovane centrocampista potrebbe ritrovarsi a giocare proprio accanto a Kane in futuro con la maglia della nazionale inglese.