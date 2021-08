Liverpool-Bologna 2-0: primo round a Klopp contro i felsinei

Nella prima delle due sfide di oggi, il Liverpool ha la meglio sul Bologna per 2-0: a segno Diogo Jota e Mané.

Test di lusso per il Bologna, chiamato ad affrontare il Liverpool in due mini-partite da 60 minuti ciascuna. Una doppia sfida partita con un successo dei Reds, che hanno palesato una superiorità sul piano tecnico e della condizione rispetto ai felsinei.

Il Liverpool ci mette poco a prendere in mano il pallino del gioco, segnando il goal del vantaggio al 7' con Diogo Jota che sfrutta un errato passaggio di Bonifazi e trafigge Skorupski. Al 13' il Bologna si fa ancora male da solo, con Svanberg che tenta un discutibile retropassaggio. Ne approfitta Mané, che si libera di Skorupski e segna a porta sguarnita.

I Reds continuano a dilagare, sfiorando il 3-0 più volte sia nel primo tempo che nella ripresa. Il Bologna appare in grande difficoltà e si vede solo nel finale, quando prima sfiora il goal con Santander e poi segna con Orsolini, ma in fuorigioco. Il primo round va quindi ai ragazzi di Klopp, vittoriosi per 2-0.

TABELLINO 1ª PARTITA

LIVERPOOL-BOLOGNA 2-0

MARCATORI: 7' Diogo Jota (L), 13' Mané (L)

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk (43' R. Williams), Robertson; Milner, Keita, Elliott (50' Woodburn); Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Bonifazi, Soumaoro, Annan; Svanberg, Schouten; Orsolini, Vignato, Sansone; Santander. All. Mihajlovic

TABELLINO 2ª PARTITA

LIVERPOOL-BOLOGNA

MARCATORI:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; N. Williams, Konaté, Gomez, Tsimikas; Jones, Fabinho, Oxlade-Chamberlain; Shaqiri, Firmino, Minamino. All. Klopp

BOLOGNA (4-2-3-1): Bardi; Mbaye, Khailoti, Binks, Denswil; Medel, Kingsley; Dominguez, Cangiano, Van Hooijdonk; Pagliuca. All. Mihajlovic