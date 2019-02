Liverpool-Bayern, le formazioni ufficiali: Firmino e Coman ci sono

Le formazioni ufficiali di Liverpool-Bayern: recuperano sia Firmino che Coman, che partono entrambi dal primo minuto. Keita preferito a Milner.

Le formazioni ufficiali:

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Keita; Salah, Firmino, Mané.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Martinez, Thiago; Gnabry, James Rodriguez, Coman; Lewandowski.

Klopp può sorridere per il recupero di Roberto Firmino, che parte nel tridente con Mané e Salah. A centrocampo Keita vince il ballottaggio con Milner, per il resto tutto confermato. Fabinho gioca da centrale con Matip al posto di Van Dijk. Sugli esterni Robertson e Alexander-Arnold.

Recuperato anche Coman nel Bayern, che agirà sulla trequarti insieme a James Rodriguez e Gnabry alle spalle di Lewandowski. Martinez preferito a Goretzka per giocare al fianco di Thiago in mediana. Nessun dubbio in difesa: giocano Kimmich, Sule, Hummels e Alaba.