Dall'Inghilterra: "Liverpool-Atletico Madrid ha causato 41 morti per Coronavirus"

Il match di Champions dell'11 marzo tra Liverpool e Atletico - giocato a porte aperte - avrebbe causato 41 decessi per Coronavirus.

- come - ? In fanno sapere che la sfida di Champions dell'11 marzo avrebbe causato morti. Morti per Coronavirus, a causa di un Anfield gremito in ogni ordine di posto in piena pandemia.

A farlo sapere è il 'Times', riportando uno studio fatto da Edge Health - gruppo che analizza i dati ricavati dal Servizio Sanitario Nazionale britannico - secondo cui la gara tra Reds e Colchoneros sarebbe stata una 'bomba' che avrebbe favorito la diffusione del Covid-19.

A causa di Liverpool-Atletico, il numero di morti sarebbe aumentato di 41 unità: tutte decedute tra i 25 e i 35 giorni giorni successivi al match.

La notizia resa nota da Edge Health e ripresa dal 'Times', rientra nella redazione di un elenco di eventi aperti al pubblico svolti Oltremanica nelle fasi più critiche dell'emergenza che avrebbero agevolato contagi e decessi.