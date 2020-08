Lipsia-Atletico Madrid in diretta LIVE!

Lipsia ed Atletico Madrid si affrontano nei quarti di finale di Champions League. A Lisbona si gioca in gara secca.

LIPSIA-ATLETICO MADRID 1-0

Marcatori: 51' Dani Olmo

LIPSIA (3-4-2-1): Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino; Olmo, Nkunku; Poulsen.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Herrera (58' Joao Felix), Saul, Carrasco; Llorente, Diego Costa.

Arbitro: Marciniak

Ammoniti: -

Espulsi: -

IL RACCONTO LIVE DI LIPSIA-ATLETICO MADRID

58’ - Cambio nell’ : Joao Felix prende il posto di Herrera

51’ - LIPSIA IN VANTAGGIO! Insistito giro palla della formazione di Nagelsmann, la sfera arriva sulla destra a Sabitzer che, con un cross preciso, trova in area Dani Olmo che di testa non lascia scampo ad Oblak

46’ - Inizia il secondo tempo, è il a muovere il primo pallone

45’ + 4’ - Si chiude qui un primo tempo avaro di emozioni. Meglio il Lipsia che però ha spesso difettato in fase di ultimo passaggio e di conclusione, mentre l’Atletico Madrid sin qui ha faticato a fare gioco e di rado si è presentato dalle parti dell’area di rigore avversaria

45’ + 3’ - Colpo di testa di Upamecano da buonissima posizione, pallone troppo centrale che finisce tra le braccia di Oblak

39’ - Savic e Halstenberg ce la fanno. L’ex giocherà il resto della partita con una vistosa fasciatura alla testa

35’ - Bruttissimo scontro tra Savic e Halstenberg, entrambi restano a terra sanguinanti

25’ - Meglio il Lipsia in questi primi 25’ di gioco. La squadra guidata da Nagelsmann detta i ritmi di gioco, l’Atletico punta soprattutto sulle ripartenze

13’ - Primo squillo dell’Atletico Madrid: conclusione di Carrasco di destro dall’interno dell’area di rigore, Gulácsi salva respingendo in corner

4’ - Lipsia pericoloso! Conclusione al volo di sinistro di Halstenberg da buona posizione all’interno dell’area di rigore, pallone alto sulla traversa

1’ - Fischio d’inizio dell’arbitro Marciniak, inizia la sfida dell’Estádio José Alvalade!

Le formazioni ufficiali di Lipsia-Atletico Madrid:

LIPSIA (3-4-2-1): Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino; Olmo, Nkunku; Poulsen. All.: Nagelsmann

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Herrera, Saul, Carrasco; Llorente, Diego Costa. All.: Simeone