Lippi sicuro: "Allegri si prenderà un anno sabbatico, è sereno"

Marcello Lippi, tornato da qualche mese sulla panchina della , ha rilasciato una lunga intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'.

L'ex CT dell' , tra le altre cose, rivela di avere sentito telefonicamente Massimiliano Allegri che dovrebbe restare a guardare per tutta la stagione dopo l'improvviso addio alla .

Lippi poi difende De Ligt dopo le tante critiche ricevute al debutto contro la Juventus e rilancia Dybala.

Nessun dubbio sulla griglia di partenza della 2019/20, con e pronte a insidiare la Juventus.

"Sono nettamente superiori. Con alternative in tutti i reparti, soprattutto la che ha due titolari per ruolo come nessuno in Europa".