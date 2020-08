Lione-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali: Perisic confermato, Dembelè in panchina

Le formazioni ufficiali di Lione-Bayern: Flick conferma l'11 che ha demolito il Barcellona con Perisic titolare. Rudi Garcia lascia fuori Dembelè.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LIONE-BAYERN

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Toko Ekambi. All. Rudi Garcia.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski. All. Flick.

L'articolo prosegue qui sotto

contro , in finale ci sarà posto soltanto per una. Il attende la sfidante a cui contendere la Champions 2019/2020, che verrà fuori dall'atteso confronto tra le due note più liete del torneo.

Altre squadre

Garcia lascia in panchina Dembelè come avvenuto con e City nonostante la doppietta a Guardiola, confermando lo stesso schieramento dove Toko Ekambi è la spalla di Depay in attacco.

Stessa scelta per Flick, che schiera il medesimo 11 capace di demolire il con 8 goal: Davies a sinistra in difesa, Goretzka in mediana, Gnabry sulla trequarti insieme a Muller e Perisic, bomber Lewandowski inamovibile.