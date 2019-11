Lineker prevede ed elogia: "Cristiano Ronaldo, non finirà bene. Sarri ha le palle"

L'ex attaccante del Barcellona, ora opinionista, ha applaudito Sarri per la scelta fatta, convinto però che la situazione non sarà più rosea.

Seconda sostituzione consecutiva per Cristiano Ronaldo, somma rabbia del lusitano ma nessuna punizione da parte della per aver lasciato il campo prima e lo stadio poi. Madama ha vinto e la società bianconera si concentra solo su questo, nonostante la reazione dell'ex abbia fatto scalpore.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Non solo in , ma in ogni angolo del mondo, lo sguardo di Cristiano Ronaldo a Sarri durante Juventus- e l'aver lasciato lo Stadium ha fatto parlare di sè. La maggior parte del popolo calcistico ha elogiato il tecnico bianconero per la scelta vasta, visto il ruolo del portoghese, simbolo assoluto.

A commentare tale decisione anche Gary Lineker, ex campione di e ed ora opinionista che ha migliaia di adepti, grazie ai suoi commenti mai banali e decisamente fuori dall'ordinario. Se deve dire qualcosa, la dice senza remore. E' sempre stato così, da giocatore, da commentatore.

Stavolta Lineker si è lasciato andare ad una previsione, allo stesso tempo elogiando Sarri:

"Sarri sostituisce Ronaldo per la seconda volta e il portoghese gli passa accanto e se ne va dritto negli spogliatoi. Non finirà bene, credo. Ma c’è che dire che Sarri è un tipo con due palle così".

Del resto la Juventus è riuscita a tornare in testa proprio grazie al coraggio di Sarri, che ha optato per Dybala, match-winner:

"Dybala, che è entrato al posto di Cristiano Ronaldo, segna l’unico gol della partita. Sarri-attributi".

Un caso Cristiano Ronaldo alla Juventus? Forse sì, forse no. Di certo il lusitano non è al meglio e Sarri ha avuto ragione. C'è da aspettarsi anche qualche panchina in più per scelta tecnica in futuro, qualcosa che potrebbe non andare giù al portoghese. Ma se Madama dovesse continuare a vincere...