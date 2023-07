Leonardo, che attacco a Mbappè: "Il PSG esisteva prima di lui ed esisterà ancora"

L'ex dirigente dei parigini attacca il talento francese: "È un campione, ma non un leader, è difficile costruire una squadra intorno a lui".

La telenovela Mbappè sta appassionando tifosi e addetti ai lavori in tutto il mondo. Tra questi c'è uno che di mercato e di PSG se ne intende: è Leonardo, che in un'intervista all'Equipe ha criticato duramente il numero 10, che sta ancora decidendo il suo futuro.

Mbappè ha già comunicato che non vorrà rinnovare oltre il 2024, data di scadenza del suo contratto.

Il flirt con il Real Madrid è cosa nota e ha indispettito non poco la dirigenza parigina, primo su tutti il presidente Nasser Al Khelaifi, che ha dichiarato senza giri di parole che Mbappè può decidere se rinnovare o andarsene, perché non lo libererebbe a zero a fine stagione per niente al mondo.

Ora arrivano le parole dell'ex ds del PSG:

" Per il bene del PSG, penso che sia giunto il momento per Mbappé di andarsene, qualunque sia la strada. Il Paris-Saint-Germain esisteva prima di Kylian Mbappè e esisterà dopo di lui. […] Con il suo comportamento negli ultimi due anni, Mbappè dimostra di non essere ancora un giocatore capace di guidare davvero una squadra. È un grande giocatore, non un leader. È un grande marcatore, non un creativo. È difficile costruire una squadra intorno a lui ".

Parole davvero dure, che dimostrano come il rapporto tra Mbappè e la piazza sia incrinato ormai in modo irrimediabile.