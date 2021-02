La Lega Serie A fa dietrofront: goal di Gosens in Atalanta-Torino

La Lega Serie A ha deciso di tornare sui suoi passi assegnando a Gosens il goal in Atalanta-Torino: cambia tutto anche al fantacalcio.

Nuovo ribaltone nel tabellino di Atalanta-Torino, match giocato sabato pomeriggio e conclusosi sul risultato di 3-3: dopo un'attenta valutazione, la Lega Serie A è tornata sui propri passi assegnando il goal del raddoppio bergamasco a Gosens.

Ecco il comunicato completo che attesta il cambio di decisione.

"Viene assegnato in via ufficiale a Gosens il secondo gol realizzato dall'Atalanta contro il Torino sabato scorso al minuto 19. La Lega Serie A, esaminando questa mattina tutte le immagini disponibili, dopo attenta valutazione e ricostruzione della dinamica dell'azione, ha accertato che il tiro del calciatore atalantino era indirizzato verso lo specchio della porta. Grazie alla sincronizzazione delle immagini della GLT si evince inequivocabilmente che il pallone calciato da Gosens, senza la deviazione di Sirigu, avrebbe comunque proseguito la sua traiettoria verso la porta pertanto, ai sensi del Regolamento sui gol dubbi, viene attribuita la marcatura al n. 8 dell'Atalanta".

E' stata dunque riconosciuta la traiettoria indirizzata verso lo specchio della porta del tiro di Gosens, che così può festeggiare la settima marcatura stagionale tra campionato e Champions League.

Cambia tutto anche al fantacalcio: non più -2 per Sirigu ma +3 per l'esterno tedesco e giornata da ricalcolare; ricordiamo infatti che la redazione di Fantacalcio.it, nello specifico, fa fede sempre e comunque alle indicazioni della Lega Serie A in merito a eventuali bonus e malus.