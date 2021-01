"Il Lecce ha preso Kurraska": ma è tutta un'invenzione dei tifosi

I tifosi del Lecce hanno creato per scherzo l'immagine di un certo Hene Kurraska, facendolo passare come nuovo acquisto: 'ingannati' i media turchi.

Nella storia del calciomercato abbiamo assistito a tanti colpi di dubbia utilità: nomi esotici rivelatisi dei fallimenti tecnici, incubi ricorrenti dei direttori sportivi che li hanno scelti.

A c'è addirittura chi un colpo esotico se l'è inventato: alcuni tifosi hanno creato per puro divertimento un'immagine ritraente un certo Hene Kurraska, fatto passare come 'bomber del con cui ha segnato la bellezza di 95 reti in 130 partite'.

La stessa società salentina ha dimostrato di stare al gioco pubblicando una Instagram Story con il fotomontaggio, ripreso in maniera ironica anche dal dirigente Pantaleo Corvino.

Fin qui tutto ok, tranne per il fatto che la notizia è stata scambiata per vera da alcuni media turchi, i quali l'hanno rilanciata credendo che il giocatore in questione esistesse veramente.

A Kurraska è stata idealmente affidata la maglia numero 69 dai suoi creatori, le cui dichiarazioni sono state riportate dal sito dell'ANSA.