Lecce-Sassuolo, Babacar incredulo dopo la sostituzione: "Quando ho chiesto il cambio?"

Liverani era convinto che Babacar avesse chiesto il cambio dopo essersi accasciato al suolo qualche minuto prima.

Partita combattuta a , per l'undicesimo turno di . Un primo tempo andato meglio del previsto per spettacolo mostrato, visti i tre goal messi a segno e una gara giocata a visto aperto dai padroni di casa e dal team ospite, il . In goal per il 2-1 Falco, entrato al posto di Babacar.

Una sostituzione particolare quella di Babacar, che ha lasciato il campo al quarto d'ora. Qualche minuto prima l'ex attaccante della si era accasciato, facendo un gesto verso l'arbitro per far capire che avrebbe passato qualche istante a terra per un problema muscolare.

Liverani ha invece capito che tale gesto indicasse una richiesta di cambio, cosa che dopo qualche minuto è avvenuta. Il tecnico del Lecce non sembrava comunque soddisfatto della prestazione del giocatore, adoperando così un cambio tattico e allo stesso tempo preventivo.

Al momento del cambio al 15', Babacar ha chiesto spiegazioni a Liverani:

"Il cambio? Quando l'ho chiesto, quando?".

Liverani ha così mostrato a Babacar il gesto, in realtà un po' diverso, fatto qualche minuto prima. Comunicazione non ottimale tra i due prima della sostituzione e cambio effettuat tra i dubbi dell'attaccante e l'inflessibilità del tecnico, che ha chiesto al giocatore di andare a sedersi senza fare scenate.

Alla fine però, il cambio, ha portato all'ingresso di Falco e al primo goal dello stesso in Serie A.