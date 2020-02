Lecce-Atalanta, i tifosi bergamaschi saranno sottoposti a termoscanner

I tifosi dell'Atalanta in arrivo a Lecce saranno sottoposti a termoscanner prima di entrare allo stadio 'Via del Mare' per assistere alla partita.

L'allarme Coronavirus ha colpito ancora: rinviate cinque partite del 26esimo turno di (a rischio anche Sampdoria-Verona), si giocherà invece in quel di dove è in programma la sfida tra i salentini e l' .

L'arrivo in Puglia di centinaia di tifosi bergamaschi, provenienti da una regione colpita dall'emergenza come la Lombardia, ha indotto il comitato provinciale di ordine pubblico a prendere delle misure di sicurezza per evitare il rischio di contagi.

Nell'incontro andato in scena ieri sera a Lecce è stato deciso che i supporters dell'Atalanta saranno sottoposti a termoscanner prima dell'accesso ai tornelli del settore ospiti, in rispetto della procedura stabilita dai protocolli emanati dal Ministero della Salute in merito agli sbarchi negli aeroporti.

Un provvedimento che appare necessario in un momento così delicato per il calcio italiano e l'intera nazione, messa in ginocchio da una psicosi con pochi precedenti.