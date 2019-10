Lazio-Rennes, le formazioni ufficiali: Caicedo titolare

Turnover a centrocampo per la Lazio, che sceglie Berisha, Cataldi e Parolo. Nel Rennes titolari Niang e Grenier.

Le formazioni ufficiali di - :

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Lulic; Caicedo, Immobile

RENNES (3-5-2): Mendy; Da Silva, Gnagnon, Morel; Traorè, Martin, Grenier, Camavinga, Doumbia; Tait, Niang

Dopo l'esordio negativo in Romania, visto il successo per 2-1 ottenuto dal Cluj, la Lazio di Inzaghi fa il suo esordio casalingo in questa nuova edizione di . Di fronte ai biancocelesti ci sarà il Rennes, che nel primo match del raggruppamento ha pareggiato 1-1 contro il .

Inzaghi si affida a Caicedo e Immobile in virtù dell'infortunio di Correa: a centrocampo turnover totale, con Lulic e Lazzari esterni del 3-5-2. Berisha, Cataldi e Parolo interni, mentre davanti a Strakosha partiranno dal 1' Bastos, Acerbi e Vavro.

Il Rennes risponde con il 3-5-2, in cui Niang e Tait sono i due attaccanti. A centrocampo Martin, Traorè, Doumbia e Camavinga insieme alla vecchia conoscenza capitolina Grenier. In porta Mendy, difeso da Da Silva, Morel e Gnagnon.