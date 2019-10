Lazio pronta alla trasferta col Celtic: fuori Immobile, spazio a Caicedo

Terzo turno di Europa League e ad attendere la Lazio c'è la trasferta di Glasgow contro il Celtic. Per l'attacco Inzaghi punta su Caicedo e Correa.

Il pareggio in rimonta, sotto di 3 goal, effettuato ai danni dell' ha dato morale in casa : proprio quello che ci vuole per affrontare l'insidiosa trasferta scozzese contro il C​eltic, valida per la terza giornata di .

E ad attendere i biancocelesti a Glasgow ci sarà la squadra di Neil Lennon, ex giocatore del e allenatore che ha completato il 'treble treble' iniziato dal suo predecessore: i 'Celti', infatti, hanno vinto la tripletta campionato-coppa nazionale-coppa di lega per tre anni consecutivi. Niente male come prima volta per i biancocelesti, che non hanno mai incontrato un club scozzese nella loro storia.

Per la sfida sul campo del 'Celtic Park', Simone Inzaghi ha deciso di cambiare faccia in avanti: con Correa che spazierà al fianco di Caicedo. L'asso nella manica dell'allenatore biancoceleste allora sarà Ciro Immobile che potrà subentrare all'ecuadoriano a partita in corso, per incidere a suo modo sulla partita.

A difendere la porta di Strakosha ci saranno Vavro e Bastos con il veterano Acerbi, mentre Radu non è fra i convocati. Sulle fasce si riprenderà il suo posto a destra Lazzari , complice anche la squalifica di Marusic, mentre sul versante opposto il ballottaggio fra Lulic e Jony dovrebbe essere vinto dallo spagnolo.

A centrocampo non convocato Luis Alberto, con Parolo pronto a prendere il suo posto da mezzala, mentre torna titolare al centro anche Lucas Leiva con l'inamovibile Milinkovic-Savic.

Queste le probabili formazioni di Celtic-Lazio.

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Elhamed, Julien, Ajer, Bolingoli-Mbombo; Brown, McGregor; Forrest, Christie, Elyounoussi; Eduard.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Jony; Caicedo, Correa.