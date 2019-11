Lazio-Lecce, le formazioni ufficiali: Correa con Immobile in attacco

La Lazio ospita il Lecce: Simone Inzaghi schiera Correa in coppia con Immobile, Luis Alberto a centrocampo. Liverani con Babacar-Lapadula.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Babacar, Lapadula.

Dopo la sconfitta in , la vuole ripartire in campionato dove i biancocelesti ospitano il per la dodicesima giornata.

Simone Inzaghi, senza gli infortunati Radu e Marusic, schiera Patric in difesa con Luiz Felipe e Acerbi. A centrocampo i titolarissimi Lucas Leiva, Milinkovic Savic e Luis Alberto. Lazzari e Lulic sono gli esterni, la coppia d'attacco è formata da Correa con Immobile.

Nel Lecce out Tabanelli e Farias, Lapadula gioca insieme a Babacar con Mancosu alle loro spalle. A centrocampo Majer e Petriccione insieme a Tachtsidis. Nessuna sorpresa in difesa.