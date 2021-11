Lazio-Juve, i convocati di Allegri: out Dybala

Paulo Dybala salterà la sfida tra la Lazio e la Juventus, in programma domani alle 18 allo Stadio Olimpico di Roma. La 'Joya' non è stato convocato dall'allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri per la trasferta nella Capitale.

"Dybala? Non è questione di prudenza: ieri non ha fatto nulla e oggi proverà a far allenamento. È una settimana che non si allena: la voglia di Dybala di esserci c'è, ma il polpaccio anche se non ha nulla a livello strumentale può essere pericolo. Vedremo" aveva dichiarato in conferenza stampa Allegri.

Il numero 10 si è sottoposto ieri agli esami strumentali dopo l'infiammazione al muscoleo soleo della gamba sinistra. Gli accertamenti hanno escluso lesioni muscolari e hanno confermato l’affaticamento al muscolo tibiale posteriore diagnosticato dallo staff della nazionale argentina.

Dopo l'assist vincente nella rete decisiva firmata da Angel Di Maria, Dybala è stato costretto a chiedere la sostituzione a fine primo tempo del match tra Uruguay e Argentina dello scorso 13 novembre proprio a causa di un fastidio muscolare. Poi il rientro in Italia, subito dopo la partita, e accertamenti e cure sotto la supervisione dello staff della Juventus.

Un'assenza pesante per l'allenatore bianconero, che nella sfida contro la Lazio dovrà rinunciare anche a Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Federico Bernandeschi e Aaron Ramsey, che ieri ha avuto un risentimento muscolare al flessore.