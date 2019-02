Lazio-Empoli, Champions e salvezza si incrociano all'Olimpico

Sarà la sfida tra Lazio ed Empoli ad aprire la 23esima giornata di Serie A: anticipo con due porte: una sulla Champions e una sulla salvezza.

Insolitamente di giovedì sera, si apre oggi la 34esima giornata di Serie A con la sfida tra Lazio ed Empoli. Una partita che avrà una doppia valenza: la squadra di Inzaghi è a caccia di punti utili per la zona-Champions, quella di Iachini per risalire la classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

In classifica la Lazio, infatti, occupa attualmente il settimo posto, ma a pari punti con Atalanta e Roma. Il quarto posto del Milan (l'ultimo utile per la Champions League) dista solo un punto e tutte queste squadre sono in piena lotta. Senza dimenticare ovviamente l'Inter, che è terza ma in netto calo da più di un mese.

Una vittoria dei biancocelesti metterebbe pressione a tutte le dirette rivali, mentre una sconfitta renderebbe ancora più ghiotta l'occasione, per tutte queste squadre, di cominciare a prendere vantaggio in classifica proprio sulla Lazio.

Dall'altra parte cis arà però un Empoli voglioso di trovare una vittoria che in campionato mancadal 9 dicembre scorso. In classifica la squadra di Iachini si trova quart'ultima, con un solo punto di margine di vantaggio sul Bologna.

Una situazione che si è fatta critica per i toscani, nonostante l'arrivo di Iachini aveva dato un netto miglioramento nella sua fase iniziale. Tre punti all'Olimpico contro la Lazio sarebbero una grande iniezione di fiducia anche per il futuro del campionato.

Inzaghi non potrà contare sullo squalificato Parolo, mentre deve fare i conti con i dubbi relativi a Luis Alberto e Ciro Immobile. Il secondo dovrebbe accomodarsi in panchina, mentre il primo potrebbe stringere i denti.

L'articolo prosegue qui sotto

Iachini avrà ancora indisponibile per infortunio La Gumina, con Farias confermato al fianco di Caputo. Formazione invariata rispetto all'ultima uscita, con Pasqual e Di Lorenzo ancora a tutto campo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Berisha, Lulic; Correa, Caicedo

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Pasqual; Farias, Caputo