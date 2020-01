Lazio-Cremonese: dove vederla in tv e streaming

La Lazio sfida la Cremonese negli ottavi di finale di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Simone Inzaghi sfida la di Massimo Rastelli negli ottavi di finale di Coppa . I biancocelesti, che hanno vinto l'edizione 2018/19 del torneo, fanno ora il loro ingresso nel torneo, mentre i lombardi si sono qualificati eliminando la Virtus Francavilla nel Secondo Turno (4-0), il nel Terzo Turno (2-1 dopo i tempi supplementari) e l' nel Quarto (1-0).

Non ci sono precedenti fra le due formazioni in , mentre fra e Serie B Lazio e Cremonese si sono affrontate 28 volte con un bilancio di 13 successi dei biancocelesti, 8 vittorie grigiorosse e 7 pareggi. La vincente della sfida fra la Lazio e la Cremonese sfiderà poi la vincente del confronto fra e nei quarti di finale.

La Lazio ha vinto 7 volte il trofeo, l'ultima, come detto, nella scorsa edizione, mentre la Cremonese non ha mai raggiunto nella sua storia la finale di Coppa Italia.

Claiton, che salterà il match contro i biancocelesti per squalifica, Deli e l'ex Simone Palombi sono i giocatori più prolifici della Cremonese in Coppa Italia con 2 reti segnate a testa. In questa pagina tutte le informazioni su Lazio-Cremonese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LAZIO-CREMONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lazio-Cremonese

Lazio-Cremonese Data: 14 gennaio 2020

14 gennaio 2020 Orario: 18.00

18.00 Canale : Rai Due

Rai Due Streaming: Rai Play

ORARIO LAZIO-CREMONESE

Lazio-Cremonese si disputerà il pomeriggio di martedì 14 gennaio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di . Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, è previsto per le ore 18.00. Sarà la prima volta che le due formazioni si sfidano nella competizione.

La sfida Lazio-Cremonese sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva in chiaro dalla Rai, che detiene i diritti della Coppa Italia, su Rai Due. La telecronaca della partita sarà curata da Gianni Bezzi.

I tifosi e gli appassionati potranno seguire la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia, Lazio-Cremonese, anche in diretta in chiaro sulla piattaforma della tv pubblica Rai Play. Mediante quest'ultima avranno modo di seguire la partita sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone scaricando gratuitamente l'applicazione per sistemi iOS e Android.

Simone Inzaghi dovrebbe attuare un turnover moderato e in alcuni casi imposto dalle condizioni non ottimali di alcuni giocatori. Davanti saranno tenuti a riposo in tal senso sia Correa, sia Caicedo: spazio dal 1' a Valon Berisha, avanzato per l'occasione sulla linea degli attaccanti, di fianco al bomber Immobile. A centrocampo, squalificati Lucas Leiva e Marusic, Patric e Jony dovrebbero presidiare le due fasce, con Cataldi in cabina di regia e Parolo e Luis Alberto ad agire da mezzali. Fra i pali ci sarà il portiere di riserva Proto, mentre in difesa Bastos affiancherà Luiz Felipe e Acerbi nella linea a tre del tecnico piacentino.

Rastelli schiererà la Cremonese a specchio rispetto ai biancocelesti. La coppia d'attacco dovrebbe essere composta da Palombi e Ceravolo, con Daniel Ciofani inizialmente in panchina e pronto a subentrare. In mediana Zortea agirà a destra e Migliore a sinistra, con Castagnetti playmaker e Arini e Valzania mezzali ai suoi lati. In difesa non ci sarà lo squalificato Claiton: la linea a tre sarà composta probabilmente da Caracciolo, Ravanelli e Terranova. In porta è probabile l'impiego di Ravaglia al posto dell'estremo difensore titolare Agazzi. Indisponibili per infortunio Mogos a destra, Piccolo in attacco e Kingsley a centrocampo.

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Patric, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Immobile, V. Berisha.

CREMONESE (3-5-2): Ravaglia; Caracciolo, Ravanelli, Terranova; Zortea, Arini, Castagnetti, Valzania, Migliore; Palombi, Ceravolo.