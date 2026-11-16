Lautaro Martinez, Thuram e Bonny, l'attacco dell'Inter è spuntato: chi recupera e chi no contro l'Atalanta

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Vedi l'Atalanta ed esulti. L'ultima sconfitta dell'Inter contro gli "altri" nerazzurri, quelli bergamaschi, è datata addirittura novembre 2018: poi solo risultati positivi, tra vittorie (tante, 11, tra cui 9 di fila tra il 2022 e il 2025) e pareggi (pochi, appena 6).

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Stavolta, a pochi giorni da Atalanta-Inter, i nerazzurri milanesi stanno però esultando un po' meno. E il motivo è legato alle condizioni fisiche di tre dei quattro attaccanti presenti nella rosa di Chivu: Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny.

Tutti e tre sono infortunati, tutti e tre sono in infermeria. Il che, nei giorni in cui la sosta per le Nazionali sta per concludersi e si torna a pensare agli impegni di campionato e coppe, non è il massimo della vita. Specialmente in vista di una trasferta insidiosa come quella contro la Dea di Maurizio Sarri, in pesante difficoltà.

COME STA LAUTARO MARTINEZ

Occhi puntati soprattutto su Lautaro Martinez, naturalmente. Il capitano, il leader carismatico dell'Inter. Ma come sta davvero l'argentino? Lui stesso ha fornito un aggiornamento sulle proprie condizioni a margine di Italia-Francia, gara alla quale ha assistito a San Siro: "Sto bene, sto recuperando. Spero di tornare presto", ha detto a Sky.

Chiaro: può voler dire molto, può non voler dire nulla. Il rientro di Lautaro è stato programmato per il post sosta, la speranza dell'Inter, di Chivu e dello stesso argentino è legata a un ritorno in campo proprio alla New Balance Arena. Ma manca ancora qualche giorno e andrà compreso quando il giocatore tornerà ad allenarsi in gruppo.

La sensazione, allo stato attuale delle cose, è che Lautaro possa anche recuperare per Atalanta-Inter, ma solo per uno spezzone di partita: dunque non per partire dal primo minuto. Tutto, però, è in divenire: la settimana si presenta decisiva in questo senso.

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COME STA THURAM

Chi sta decisamente meglio è Thuram, che ha smaltito il leggero affaticamento muscolare che nei giorni scorsi lo ha costretto ad alzare bandiera bianca in Nazionale, non potendo mettersi per la prima volta a disposizione di Zidane dopo l'esclusione di ottobre.

Tutto ok per Thuram, che come spiegato dalla Gazzetta dello Sport ha effettuato degli esami prima a Parigi e poi a Milano: sospiro di sollievo, dagli accertamenti non è emerso nulla di preoccupante. Già martedì, alla ripresa degli allenamenti, l'ex attaccante del Borussia Monchengladbach potrebbe unirsi ai compagni agli ordini di Chivu.

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Thuram, insomma, viaggia verso una maglia da titolare contro l'Atalanta. Farà coppia con Pio Esposito, spremuto da Mancini in Nazionale ma perfettamente abile e arruolabile. Mentre Lautaro, come detto, dovrebbe sedersi inizialmente in panchina.

COME STA BONNY

Il terzo attaccante acciaccato della rosa dell'Inter è Bonny. Con una differenza rispetto a Lautaro Martinez e Thuram: lui no, certamente a Bergamo non sarà presente.

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Il risentimento muscolare ai flessori della coscia destra rimediato contro il Como prima della sosta è piuttosto serio. I tempi di recupero dovrebbero essere di circa un mese, il che significa che l'ex parmense tornerà presumibilmente in campo solamente all'inizio di dicembre, saltando minimo tre partite dopo quella contro la Dea.