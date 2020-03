L'amico di Sarri spiega: "Per lui Higuain è come un bimbo"

Uno dei migliori amici di Maurizio Sarri, Aurelio Virgili, ha raccontato a 'Tuttosport' alcuni retroscena sull'allenatore della compreso il rapporto speciale che lo lega a Gonzalo Higuain.

Tutto è nato ovviamente ai tempi del quando Sarri, all'inizio della stagione in cui Higuain avrebbe stabilito il nuovo record di goal din , fece un discorso motivazionale al Pipita.

Un rapporto cresciuto negli anni, tanto che Higuain ha seguito Sarri al e ora ha voluto fortemente restare con lui pure alla Juventus.

Higuain comunque non è l'unico giocatore che ha instaurato un ottimo rapporto con Sarri, anzi.

"Fatta eccezione per Emre Can alla Juventus e Gabbiadini a Napoli, che si lamentavano perché non giocavano, mediamente gli altri giocatori gli voglio bene e lo stimano soprattutto perché Maurizio è uno che dice le cose in faccia".