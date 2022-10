La storia all'improvviso: primo goal tra i pro per Ballo-Touré

A decidere la sfida tra Empoli e Milan è stato il protagonista che non ti aspetti: il terzino senegalese non aveva mai segnato.

Il Milan risponde a Napoli e Roma, rimanendo nelle zone nobili della classifica in seguito ad un roboante finale di gara contro l'Empoli. Vantaggio di Rebic al 79' e pari di Bajrami al 92' che sembrava poter chiudere la sfida sul pari. Invece, Fodé Ballo-Touré ha trovato il momento giusto per sbloccarsi.

Al 92', infatti, il terzino del Milan, schierato titolare da Pioli sulla corsia mancina in virtù dell'indisponibilità di Theo Hernandez, è sbucato sul secondo palo segnando il 2-1 rossonero, prima del tris finale ad opera di Leao. Per Ballo-Touré una prima volta.

In quasi 150 gare da professionista, infatti, Ballo-Touré non aveva mai segnato. Sì, era andato in rete con la seconda squadra del PSG tra i dilettanti e in Yourh League, ma non aveva mai avuto il suo nome tra i marcatori dei pro tra Lille, Monaco e lo stesso Milan.

Ballo-Touré, Campione d'Africa lo scorso inverno, non aveva mai trovato la rete nemmeno con la massima rappresentativa del Senegal. Anni di attesa per la gioia del primo goal, arrivato al Castellani di Empoli ad un minuto, il 92, che ricorderà per sempre.

"Sono molto contento, è un momento speciale" ha confessato Ballo-Touré al termine del match di Empoli. "Sono contento per la squadra e per la vittoria, lo era anche Maldini. Pioli è l'allenatore migliore". Poche parole, tra emozione e consapevolezza che arriverà col tempo.

"Ha davanti a sè un fenomeno e ha faticato a trovare spazio" evidenzia Pioli a fine gara. "Ha avuto bisogno di un po' di tempo per ambientarsi, ma è sempre stato disponibile. Sono contento per lui".

Un tempo che per Ballo-Touré sembrava infinito, sei anni di attesa tra il goal con il PSG in quarta serie, tra i dilettanti, e il 2-1 con cui il Milan ha costruito una vittoria essenziale per morale e classifica. Da +5 sui cugini dell'Inter e -3 dalla capolista Napoli.