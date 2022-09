La Serie B si ferma per Mondiali e Nations League? Le soste previste

Tutto quello che c'è da sapere sulla Serie B durante le gare di Nations League a Mondiale: le decisioni per settembre, novembre e dicembre.

Il 2022 è un anno fondamentale per le Nazionali. Il menù prevede soprattutto i Mondiali in terra qatariota tra novembre a dicembre, ma a settembre e ottobre si svolgono anche le sfide della Nations League. In più le amichevoli durante il periodo autunnale per chi non ha ottenuto il pass per il torneo internazionale, Italia compresa.

Da settembre a dicembre, dunque, ci sarà spazio per le Nazionali, precisamente tra fine settembre e metà dicembre: in mezzo anche la Champions League, la Serie A e le partite dei club che si disputeranno tra inizio ottobre e metà novembre. Diversamente dalla Serie A, la Serie B avrà un rapporto in parte con le sfide di Nations e Mondiali 2022.

SERIE B IN PAUSA DURANTE LA NATIONS LEAGUE?

Sì. Come la Serie A, anche la B non scenderà in campo tra venerdì 23 e lunedì 26 settembre. Più di dieci giorni di stop dunque per la seconda serie, che riprenderà il 30 settembre con la sfida tra Cosenza e Como per il settimo turno. Solo alcuni giocatori partiranno con la propria Nazionale per giocare le sfide di Nations League o le altre sfide tra rappresentative previste in giro per il mondo.

SERIE B IN PAUSA DURANTE I MONDIALI?

In parte. La Serie B avrà una pausa di una sola settimana rispetto alla Serie A, alla Champions e i grandi tornei: questi si fermeranno infatti da metà novembre a fine dicembre o inizio gennaio a seconda del paese (in Italia si riparte nei primi giorni del 2023).

La Serie B giocherà il 13esimo turno il 12 novembre e dunque il 14esimo il 27 dello stesso mese, quando il Mondiale sarà iniziato da qualche giorno. A dicembre la Serie B scenderà in campo per ben quattro giornate, mentre la Serie A sarà in pausa.

Il 18 novembre, quando inizierà il Mondiale, la Serie B sarà in pausa per pochi giorni: in questi sono infatti previste le amichevoli delle squadre che non si sono qualificate al torneo, oltre a diversi incontri di qualificazioni a tornei tra nazionali in giro per il mondo.