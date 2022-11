La risalita di Carnesecchi: l'infortunio, il trasferimento saltato e le parate col Milan

Il portiere della Cremonese ha fermato il Milan con le sue parate: fu vicinissimo alla Lazio, poi l'infortunio alla spalla e il ritorno a Cremona.

Un autentico muro. Marco Carnesecchi ci ha provato in tutti i modi ed è riuscito a fermare il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri non riescono a far goal all'insuperabile portiere della Cremonese allo Zini è deve accontentarsi di un punticino. Un pari che consente al Napoli di allungare e offre a Lazio ed Atalanta la ghiotta chance di raggiungere il 'Diavolo' al secondo posto.

"Ci abbiamo messo forza e passione, siamo molto contenti: è un punto meritato - ha detto Carnesecchi ai microfoni di DAZN dopo lo 0-0 contro il Milan -. Quando vedi i compagni che lottano in questo modo, piace anche a me aiutarli. Il punto è soprattutto merito loro".

Le parate di Carnesecchi sono state provvidenziali nel regalare alla Cremonese un punto molto prezioso e fermare un Milan lanciato nella rincorsa al primo posto occupato dal Napoli.

Nella prima frazione è stato lui a tenere in piedi i suoi compagni, murando le conclusioni ravvicinate di Origi e Thiaw, oltre alla cannonata di Messias. Meno impegnato nella ripresa, ma si fa trovare pronto quando è chiamato in causa da Leao.

Una storia di sliding doors. In estate, Marco Carnesecchi è stato vicinissimo a vestire la maglia della Lazio, prima dell'infortunio alla spalla e la fumata nera nella trattativa tra Atalanta e capitolini che ha spinto il direttore sportivo Tare a puntare sulla coppia Luis Maximiano-Provedel.

In vista della rivoluzione tra i pali, con gli addii di Strakosha e Reina, la Lazio aveva individuato proprio in Carnesecchi l'obiettivo numero uno per il ruolo di titolare della porta biancoceleste.

Alle richieste dell'Atalanta, inizialmente giudicate eccessive dalla società di Lotito, si è poi aggiunto il grave infortunio alla spalla con l’Under 21, con successivo intervento chirurgico e una previsione di stop intorno ai quattro mesi. Un fattore non da poco per una squadra a caccia del nuovo numero uno.

Saltato definitivamente il trasferimento a Roma, con la Lazio che ha puntato decisa su Luis Maximiano del Granada prima e Provedel dello Spezia dopo per completare il reparto, l'Atalanta aveva valutato l'ipotesi di tenere Carnesecchi nel ruolo di secondo, alle spalle di Musso, in caso di addio di Sportiello.

La permanenza del secondo portiere ha spinto gli orobici a cercare una nuova destinazione per il portiere classe 2000, che nelle ultime ore di mercato è passato alla Cremonese.

“Sicuramente essere rimasto qui a Cremona mi ha aiutato molto. Sono tornato dove la gente mi vuole bene. Poi ovviamente tutti vorrebbero giocare nella Lazio. I biancocelesti mi hanno cercato, l’Atalanta non mi ha mollato, alla fine ho scelto di tornare qui a Cremona. La spalla ora sta bene e sono molto contento. Ho avuto persone molto serie che mi hanno seguito e curato”

La prestazione super di ieri ha confermato le grandi qualità dell'estremo difensore di Rimini, che in questa stagione avrà l'opportunità di mettersi in mostra con la maglia grigiorossa.

Un'occasione a pochi passi da Bergamo per mettere in difficoltà la dirigenza orobica, che la prossima estate dovrà valutare con attenzione cosa fare con il giovane portiere dell'Under 21. Il modo migliore per continuare a crescere e mettersi in mostra, senza rimpianti di ciò che sarebbe potuto essere all'ombra del Colosseo.