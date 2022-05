La Recanatese vola in Serie C: la prima volta tra i pro nell’anno del centenario

Il grande traguardo raggiunto e il coronamento di un sogno proprio nell’anno in cui sarà celebrata la storia. La Recanatese entra a far pare dell’élite del calcio italiano nella stagione in cui festeggerà il centenario dalla fondazione del club. Grazie a una cavalcata incredibile, la formazione leopardiana ha conquistato il primo posto nel Girone F di Serie D che vale la promozione in Serie C, la prima tra i professionisti per il club marchigiano.

La vittoria sul campo della Matese garantisce ai ragazzi di mister Pagliari il salto tra i professionisti con tre turni d’anticipo. Un successo meritato per Sbaffo e compagni, che grazie a un filotto di otto vittorie in undici gare sono riusciti a sbaragliare la concorrenza di Trastevere e Tolentino e volare tra i professionisti.

Al fischio finale della sfida di Piedimonte Matese, in Campania, a oltre 300 chilometri a nord-est è ufficialmente iniziata la festa: Recanati, cittadina di poco più di 22 mila abitanti celebra un traguardo mai raggiunto nella storia.

"Si rallegra ogni core" scriveva il poeta recanatese Giacomo Leopardi ne' 'La quiete dopo la tempesta'.

Oggi, quell’‘Ermo colle’ sempre caro al poeta si è colorato di giallorosso per festeggiare il traguardo sportivo raggiunto dai ragazzi di Giovanni Pagliari.

US Recanatese

Gran parte del merito va proprio all'allenatore classe 1961 e fratello del noto agente Silvio, fondatore della Player Management, che dopo aver ereditato la panchina da un altro volto noto, Federico Giampaolo, è riuscito in questa stagione a trovare la quadra e conquistare quell'obiettivo inseguito da anni dalla proprietà guidata dal presidente Adolfo Guzzini, noto imprenditore con la passione per il calcio che da anni coltivava l’ambizione di portare la Recanatese tra i pro, e il vice presidente Angelo Camilletti.

L'ex calciatore, che vanta una lunga carriera in Serie B con la maglia del Perugia, ha accettato nel febbraio 2021 la proposta della dirigenza leopardiana. Una sfida vinta e una nuova pagina di storia scritta, dopo le avventure - tra le altre - in Serie C sulle panchine di Perugia, Monza, Ancona e in Serie A all'Udinese, nel ruolo di vice di Luigi di Canio nella seconda parte della stagione 2015/2016.

A guidare la Recanatese il capitano Alessandro Sbaffo, centrocampista offensiva classe 1990 cresciuto nel settore giovanile del Chievo e con un lungo passato tra i professionisti. Dopo il debutto in Serie A il 28 marzo 2010 con la maglia dei 'clivensi', il 31enne ha collezionato 9 goal e 12 assist in 128 presenze in Serie B con le maglie di Ascoli, Reggina, Avellino, Como, Piacenza e Latina. Autore di 22 goal e 7 assist in questa stagione in campionato, il ‘Re Leone’ – soprannome per la lunga chioma bionda – ha raccolto tra i professionisti anche 99 presenze tra Albinoleffe, Gubbio, Reggiana e Arzignano Valchiampo, in Serie C, dove si prepara a sfondare quota 100 l’anno prossimo con la maglia giallorossa.

US Recanatese

Nella cavalcata dei giallorossi leopardiani c'è anche lo zampino di un'altra conoscenza del calcio italiano, Emanuele Pesaresi. L'ex difensore di - tra le altre - Sampdoria, Lazio, Napoli, Benfica e Torino ha ricoperto il ruolo di vice allenatore di Pagliari, oltre a quello di tecnico della Juniores, portando la sua lunga esperienza - tra Serie A e B, il campionato portoghese e qualche apparizione internazionale in Champions League con la Lazio e in Intertoto con la Sampdoria - a servizio della Recanatese.

Il direttore tecnico José Cianni, prodotto del vivaio della Reggina e una lunga carriera tra Serie C e Serie D, è riuscito ad allestire una rosa competitiva con un mix di giovani talentuosi e calciatori esperti. Oltre allo già citato Sbaffo, calciatore di grande esperienza e qualità, hanno catturato l'attenzione il centrocampista gambiano classe 2000 Francis Gomez, il portiere della Lituania Under 21 Kajus Urbietis e l'attaccante classe 1996 Matteo Minnozzi, cresciuto nel settore giovanile dell'Ascoli e arrivato a gennaio scorso nell’ambito dello scambio col Pineto per l'italo-argentino Santiago Minella.

L'articolo prosegue qui sotto

US Recanatese

Fondata nel 1923, la Recanatese si prepara a festeggiare il centenario dalla nascita del club in Serie C, nella prima stagione tra i professionisti. Un traguardo tanto sognato e ora raggiunto da Pagliari e i suoi ragazzi, che ora si godono la vetta dopo un lungo percorso fatto di difficoltà e ostacoli.

“E il naufragar m’è dolce in questo mare…”.

Un mare giallorosso e una festa che è appena iniziata sull’‘Ermo Colle’, tra quelle viuzze che si sono animate al triplice fischio della sfida di Piedimonte Matese: i festeggiamenti hanno ufficialmente preso il via.