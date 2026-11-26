Daniele Orsato lo aveva annunciato, ora è successo: Marco Guida dirigerà per la prima volta il Napoli in una partita ufficiale. Una scelta che arriva nonostante qualche tempo fa lo stesso arbitro avesse spiegato il motivo che lo aveva spinto a rinunciare alla direzione di gara quando scendono in campo gli azzurri.
D'altronde, ormai da tre anni, non esiste più il vincolo territoriale che impedisce agli arbitri di dirigente le partite in cui giocano squadre della loro zona geografica. Peraltro la sezione di Guida non è neppure quella di Napoli, ma di Torre Annunziata. Cosa che differenzia la sua situazione da quella di un altro arbitro, ovvero Fabio Maresca.
GUIDA DESIGNATO PER SASSUOLO-NAPOLI
Marco Guida, come dicevamo, è stato ufficialmente designato per la prossima partita del Napoli in campionato ovvero quella in trasferta contro il Sassuolo, in programma domenica 29 novembre alle ore 15.00 al 'Mapei Stadium'. Guida sarà affiancato dagli assistenti Alassio e Bercigli, mentre il quarto ufficiale sarà Calzavara. Al VAR ci sarà Aureliano, con Santoro nel ruolo di AVAR.
Una prima volta in qualche modo storica. Anche se in realtà Guida aveva già diretto il Napoli nell'estate 2025, ma in quel caso si trattava di un'amichevole. Gli azzurri scesero in campo contro il Brest a Castel di Sangro e la partita fu vinta dalla formazione francese per 2-1.
La designazione di Guida per Sassuolo-Napoli non è comunque una sorpresa visto che era stato proprio Orsato ad annunciare questa possibilità, specificando la differenza tra lo stesso Guida e il collega Fabio Maresca, che invece continuerà a non dirigere il Napoli in gare ufficiali.
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"Guida lo vedrete molto presto, mentre Maresca no. Guida è della sezione di Torre Annunziata, Maresca di quella di Napoli… La mia idea è che un arbitro della stessa sezione della squadra diventa un problema esterno. Ed è meglio evitarlo" aveva specificato Orsato.
PERCHÈ GUIDA NON VOLEVA DIRIGERE IL NAPOLI
Un anno fa però era stato Guida a spiegare le ragioni che lo spingevano a rifiutare di dirigere il Napoli nonostante nulla glielo impedisse a livello regolamentare ormai da tempo.
"Sia io che Fabio abbiamo deciso di non arbitrare il Napoli poiché il calcio viene vissuto in maniera diversa da altre città come Milano, anche se abbiamo avuto la proposta. Io vivo la città di Napoli e abito in provincia.
Ho tre figli e mia moglie ha un’attività. È una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo. Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passeggiare per strada così come andare a fare la spesa" aveva detto Guida a 'Radio Crc'.