La Juventus Under 23 cambia nome: Juventus Next Gen

L'annuncio della società bianconera: "In questo modo vogliamo rafforzare il brand come innovatori, siamo gli unici con una seconda squadra".

La Juventus Under 23 non è più la Juventus Under 23. La seconda squadra bianconera, infatti, cambia ufficialmente nome: Juventus Next Gen, come annunciato dalla stessa società torinese attraverso i propri canali ufficiali, via social e sito web.

Il cambio di nome arriva dopo quattro anni l'esordio della Juventus Under 23 in Serie C: nel corso di questo tempo i bianconeri hanno provato ad arrivare in B, senza successo. Anche nell'ultima annata, infatti, il cammino si è fermato ai playoff.

Come noto la Juventus Next Gen non può andare oltre la Serie B, vista la presenza della prima squadra in Serie A. L'obiettivo della cadetteria è comunque chiaro ed ovvio, a cominciare dalla nuova stagione.

"Con questo renaming, dunque, si vuole rafforzare ulteriormente il posizionamento del brand come innovatore e pioneer" evidenziano i bianconeri. "Juventus, infatti, è l’unica squadra della Serie A ad avere una Seconda Squadra militante in Serie C. Senza dimenticare, ovviamente, l’obiettivo primario che è quello di dare valore al progetto trasmettendone al meglio la sua filosofia. Una filosofia che si fonda su concetti chiari come l’ambizione, il continuo miglioramento e la crescita dei giocatori. Next Gen, però, vuol dire anche talento e sogno, in una parola: futuro, quello delle nuove generazioni di calciatori".

La Juventus ci tiene ad evidenziare il messaggio che vuole veicolare:

"La Next Gen sempre di più, darà la possibilità a tanti giovani di crescere nel mondo bianconero, anche e soprattutto come uomini, diventando calciatori professionisti. Stabilendo nuovi standard, il Club si è rivolto al futuro con un atteggiamento audace e giovanile allo stesso tempo".

Tra i giocatori passati dalla seconda squadra anche Miretti, Soulé e Fagioli, attualmente tutti nella rosa della formazione a disposizione di Allegri per il 2022/2023.