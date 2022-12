L'ex Roma Petrucci scopre il sesso del figlio: azione da goal con Gollini e Macheda

L'ex calciatore di Roma e Manchester United ha scoperto il sesso del proprio secondogenito con un video realizzato con gli amici Gollini e Macheda.

Il Gender Reveal, l'evento organizzato per annunciare il sesso del figlio in arrivo, è usanza sempre più comune in molti Paesi del mondo, tra cui l'Italia. Non fanno eccezione i calciatori, che si stanno sbizzarrendo con trovate sempre più stravaganti.

È il caso di Mattia Zaccagni, che insieme alla sua compagna, l'influencer Chiara Nasti, ha affittato lo Stadio Olimpico per un giorno per scoprire il sesso di Thiago, il primogenito nato a inizio novembre. Un evento a cui hanno partecipato amici e colleghi, tra cui Ciro Immobile e sua moglie Jessica.

L'ultima trovata è quella di Davide Petrucci, centrocampista ora all'Hapoel Beer Sheva dopo essere cresciuto nelle giovanili di Roma e Manchester United e una carriera da giramondo tra Regno Unito, Belgio, Romania e Turchia, con una parentesi in Italia tra Ascoli e Cosenza prima di volare in Israele.

Il 31enne ha scoperto il sesso e il nome del suo secondogenito con un video in cui simula un'azione da goal in compagnia di sua moglie Veronica, sua figlia Nicole e i suoi amici ed ex compagni nelle giovanili del Manchester United, Pierluigi Gollini (ora alla Fiorentina) e Federico Macheda (in Turchia, all'Ankaragucu).

Nell'azione, commentata dal telecronista di DAZN Riccardo Mancini, Gollini para e serve Macheda, che a sua volta la gioca a Petrucci per la rovesciata: dal pallone escono coriandoli blu per annunciare la nascita di Leonardo.